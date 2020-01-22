В Україні змінять правила продажу алкоголю: Дубілет анонсував нововведення

В Україні для продажу алкогольних напоїв запустять "електронну акцизну марку". Її не можна буде підробити, що принесе до бюджету більше податків і захистить покупців від фальсифікату.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. За його словами, проєкт, який розробляють з минулої осені, вже майже готовий. Вже відпрацьована його технологічна частина і пройшло обговорення з бізнесом.

"Проблема з акцизними марками в тому, що їх масово підробляють. Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". Це велика проблема. З одного боку, це загроза здоров'ю українців. З іншого — колосальні збитки для бюджету (5-10 млрд грн на рік) та розсадник корупції", – пояснив Дубілет.

Акциз на алкоголь

Електронні акцизні марки дозволять відстежувати продукцію в електронній формі з моменту виробництва до моменту продажу.

"Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар. Ця система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання. А державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки", – написав Дубілет.

За його словами, система, яка "активує" і "деактивує" акцизні марки, зможе запрацювати достатньо швидко. Також може з'явитися мобільний додаток (або чат-бот в месенджерах), за допомогою якого податківці і звичайні громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти, чи справжні вони. Все це повинно привести до скорочення чорного ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал