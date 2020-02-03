В Україні запустили дешеві кредити для бізнесу: Милованов сказав, кому можуть не дати

В Україні почала працювати програма дешевих кредитів для дрібного бізнесу, які дають під 5%, 7% і 9%.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов в понеділок, 3 лютого, в ефірі "Сніданку з 1+1". За його словами, держава не регулюватиме відсотки за кредитами в банках, а компенсуватиме їм різницю, щоб підприємець в підсумку виплачував менше (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Головна ідея, що держава входить і компенсує частину кредитної ставки для банків, щоб реальна ставка, яку платить підприємець, була 5-7-9%. На сьогодні це тільки державні банки, але найближчим часом будуть приєднуватися й приватні", – сказав Милованов.

Він пояснив, що фінустанови самі вирішують, кому давати кредити. Своєю чергою держава перевірятиме, чи виконав підприємець всі умови програми.

"Тобто наприклад, якщо людина подає заявку і хоче купити собі "Мерседес" і їздити на ньому, то це не підпадає під програму. А якщо вона хоче, наприклад, купити собі апаратуру, камери, щоб почати займатися творчістю, писати й продавати відео – тоді підпадає", – зазначив Милованов.

Кредити для бізнесу

Міністр також додав, що особа повинна показати бізнес-план, аби пояснити, як основні засоби будуть генеруватися й приносити прибуток.

"Насправді, у кожного банку можуть бути свої умови. Загальної форми від держави не буде. Це банк дає анкети і документи, а ви спілкуєтеся з банком і заповнюєте документи. Тих, кому банк відмовив, програма може відправляти за їхнім бажанням на навчання. Безкоштовне навчання, частина якого відбуватиметься оффлайн (шість тижнів) і також буде онлайн", – сказав міністр економіки.

Невирішеним поки залишається питання, чи будуть дешеві кредити видаватися самозайнятим громадянам (як-от адвокатам чи нотаріусам). За словами Милованова, держава прагне давати гроші на основні засоби (простіше кажучи, на матеріальні знаряддя праці). Але якщо, наприклад, нотаріус скаже, що гроші потрібні для оренди будівлі, щоб він міг працювати ефективно, то, можливо, він їх отримає.

Міністр запевнив, що ефективність програми буде оцінюватися і в ній також можливе внесення змін у майбутньому.

Детальніше про умови

Раніше в Україні обіцяли почати видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під наступні відсотки:

5% річних в разі виручки до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;

7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочі місця (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);

9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.

Також, за умовами програми, сам учасник повинен інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

Дешеві кредити

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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