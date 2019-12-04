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4 грудня • оновлено в 16:37
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В Україні назвали терміни запуску нової митниці

1.1т
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Нова митна служба України буде запущена 8 грудня 2019 року.

Розпорядження про це ухвалив Кабінет міністрів в середу, 4 грудня. Про це повідомив глава ДМС Максим Нефьодов у Facebook.

"Спеціально стартуємо в неділю, аби мінімізувати можливі проблеми на початку роботи. Але заздалегідь вибачаюся, якщо перші кілька днів десь щось буде складно – все-таки одномоментне вимкнення однієї великої структури і запуск іншої – це челлендж. Але все точно буде добре!" – написав Нефьодов.

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Запускають нову митницю

Запускають нову митницю

Максим Нефьодов

У коментарях на питання від цілодобових експортерів Нефьодов уточнив, що точка переходу – ніч із 7 на 8 грудня.

Нова митниця

Нова митниця

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

Раніше Нефьодов сказав, що в Україні нова митниця буде створена до кінця вересня, а її співробітники будуть проходити відповідну підготовку.

До кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

Міністерство фінансів затвердило структуру апарату нової митниці та штатний розпис.

Проєкт глобальної реконструкції пунктів пропуску, розроблений радником прем'єра Юрієм Голиком і Главою Митної служби Максом Нефьодовим, представив головний митник на своїй сторінці в Фейсбук.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Українська митниця
Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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