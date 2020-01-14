В Україні введуть жорстке обмеження для любителів азартних ігор: що вирішили в "Слузі народу"

В Україні до 21 року піднімуть вік, з якого дозволяється грати в азартні ігри. Також на законодавчому рівні гральному бізнесу заборонять працювати під виглядом державних лотерей.

Про це заявили в партії "Слуга народу" у Facebook. До нещодавньої заборони Кабміну заклади з гральними автоматами прикривались договорами передоручення на розповсюдження державних лотерей.

Там повідомили, що Податковий комітет ВР рекомендував Раді підтримати законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" в першому читанні. "По-перше, ми пропонуємо збільшити вік гравців від 18 років до 21 року. По-друге, обов'язково прибрати з вулиць гральні зали", – сказав глава комітету Данило Гетманцев.

Він зазначив, що до другого читання законопроєкт буде покращено депутатськими правками.

Легалізація казино в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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