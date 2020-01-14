В Україні введуть жорстке обмеження для любителів азартних ігор: що вирішили в "Слузі народу"

В Україні до 21 року піднімуть вік, з якого дозволяється грати в азартні ігри. Також на законодавчому рівні гральному бізнесу заборонять працювати під виглядом державних лотерей.
Про це заявили в партії "Слуга народу" у Facebook. До нещодавньої заборони Кабміну заклади з гральними автоматами прикривались договорами передоручення на розповсюдження державних лотерей.
Там повідомили, що Податковий комітет ВР рекомендував Раді підтримати законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" в першому читанні. "По-перше, ми пропонуємо збільшити вік гравців від 18 років до 21 року. По-друге, обов'язково прибрати з вулиць гральні зали", – сказав глава комітету Данило Гетманцев.
Він зазначив, що до другого читання законопроєкт буде покращено депутатськими правками.
Легалізація казино в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 грудня Кабінет міністрів ухвалив постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.
Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16:00 п'ятниці, 20 грудня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що влада закриває зали через провальне голосування у Верховній Раді за легалізацію грального бізнесу.
Кореспондент ObozTV провів власне розслідування і з'ясував, що до вечора п'ятниці закрилися далеко не всі гральні заклади Києва.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що 2020-й рік стане роком детінізації української економіки.
В Україні на місці раніше закритих незаконних точок грального бізнесу відкривають караоке і онлайн-казино "Simple Games".
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