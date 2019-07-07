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В Україні заборонять деякі сигарети: подробиці

17.7тЧитати матеріал російською

В Україні МОЗ пропонує заборонити частину сигарет. Відповідний законопроект опублікований на сайті відомства.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Україна взяла на себе зобов'язання виконати Директиву ЄС, яка стосується не тільки розміру акцизів, а й правил роботи тютюнового ринку. Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, який обмежить табачників. По-перше, вони повинні будуть адаптувати пачки під нові вимоги. По-друге, частина сигарет їм просто заборонять продавати.

В Україні заборонять деякі сигарети: подробиці

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Які сигарети заборонять:

  • сигарети, в яких більше 1 мг нікотину, 10 мл смоли;

  • жувальний тютюн;

  • сигарети, де на пачках немає попередження про шкоду;

  • тютюн для самокруток з "характерним запахом";

  • сигарети з добавками (вітамінами або чим-небудь, що нібито зменшує ризик для здоров'я або створює помилкове враження про дію тютюну);

  • тютюнових виробів з використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки).

Щорічно в світі від вживання тютюну, за оцінками ВООЗ, гине близько 7 млн осіб. Глобальне опитування про вживання тютюну в Україні (GATS) показав, що в даний час 22,8% дорослого населення курять сигарети (39,7% серед чоловіків і 8,8% серед жінок).

Як раніше писав OBOZREVATEL австралійські і індійські фахівці з'ясували, що системи нагрівання тютюну без горіння також токсичні для легких, як і звичайні сигарети.

Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує в 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року вона становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Тег
цигарки
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Почему это те кто поднимают цену работают на олигархат и все это делается для наживы олигархов!!!!и обдирания народа!!!люди не будут меньше курить их дети будут меньше есть и в этом виноваты эти выродки из власти!!!!!ой пора народу идти на Киев!!!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не народ пора идти и гнать их в шею!!!!во первых если нас кинула и лижет жопу раше ну так почему это мы должны выполнять их требования?во вторых запретите тогда вообще сигареты!!!!и закройте все сигаретные фабрики олигархов!!!!!я уже два года курю контрабас и буду его курить дальше!!!!!
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Перепил Недо
Перепил Недо
Pryhodko Dmitrii, сам жри , не подавись, а то не будет кого послать...
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Pryhodko Dmitrii
Pryhodko Dmitrii
Артеллерист Моня, можешь купить хоть собачии фикалии если нравится!
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