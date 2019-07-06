В Україні заборонили машини з РФ: на що чекати

З 1 липня в Україні забороняється ввезення транспортних засобів з Росії – автобусів, тролейбусів, легкових авто і вантажівок. Таке ембарго передбачає постанову, якою Кабмін розширив перелік заборонених до ввезення на територію України товарів з Російської Федерації.
Як повідомляє "Сегодня", на думку економіста Бориса Кушнірука, такий захід теоретично може позитивно позначитися на вітчизняному виробництві авто, яке падає. "Фактично, якщо взяти вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси – їх виробництво є в Україні. За вантажним – якісь є, якихось немає. [Таким чином] міра вирішує в тому числі і проблему захисту вітчизняного товаровиробника", – сказав він .
Також, продовжив економіст, забороняючи ввезення легкових з РФ, ми не стимулюємо виробництво країни-агресора. До того ж закупівля транспортних засобів за бюджетні гроші на тлі військової агресії РФ, з боку України виглядала б неправильно.
Авто з Росії
Колеса.ру
Однак ембарго може дещо ускладнити підприємницьку діяльність тим, хто використовує вантажівки. Оскільки внутрішнє виробництво не покриває потребу в них.
"Для бізнесу, для деяких сегментів, можуть бути певні проблеми – європейські марки будуть об'єктивно значно дорожче, а російські стають недоступними. Але це не проблема економіки, це проблема досить вузькій категорії бізнесу, якої ці вантажні авто важливу роль відігравали", – зазначив економіст.
А у Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і дилерів кажуть: заборона ніяк не позначиться на українських автолюбителях, оскільки частка російських авто на нашому ринку і без того становила приблизно 0,2 – 0,3%. Однак нововведення стане проблемою для імпортерів. Тепер, за словами гендиректора асоціації Олега Назаренка, при ввезенні авто в обов'язковому порядку потрібно надавати сертифікати походження.
"Відповідно до Митного кодексу, заборона на ввезення автомобілів в Україну і на ввезення запчастин, поширюється на всі автомобілі, щодо яких не доведуть, що вони не росіяни <...> Воно вдарило по офіційним імпортерам всіх автомобілів, яким треба доводити, що Bentley в Росії не вироблялося ніколи ", – сказав Назаренко.
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