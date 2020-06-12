В Україні за рік подорожчала горілка, вино і цигарки

В Україні за останній рік суттєво подорожчали цигарки – ціна зросла на 20-30%. Також на 8% (з 16,30 грн до 17,61 грн за пляшку) подорожчало пиво.

А от ціни на горілку і вина вітчизняного виробництва зросли не так сильно. Про це свідчать дані за травень 2020 року, опубліковані на сайті Державної служби статистики у п'ятницю, 12 червня.

Ціни на алкоголь і цигарки в Україні

Як змінились ціни на алкоголь

Горілка, 0,5 л

У травні 2019 року коштувала 91,53 грн, у травні 2020 року – 92,23 грн. Ціна зросла на 0,76%.

Вина столові вітчизняні, 0,75 л

У травні 2019 року коштували 65,47 грн, у травні 2020 року – 67,08 грн. Ціна зросла на 2,46%.

Пиво вітчизняних марок, 0,5 л

У травні 2019 року коштувало 16,30 грн, у травні 2020 року – 17,61 грн. Ціна зросла на 8%.

Як змінились ціни на цигарки

Сигарети з фільтром вітчизняних марок, пачка (20 шт)

У травні 2019 року коштували 31,48 грн, у травні 2020 року – 39,45 грн. Ціна зросла на 25,32%.

Сигарети з фільтром медіум класу

У травні 2019 року коштували 36,59 грн, у травні 2020 року – 44,28 грн. Ціна зросла на 21,02%.

Сигарети з фільтром преміум класу

У травні 2019 року коштували 43,04 грн, у травні 2020 року – 51,57 грн. Ціна зросла на 19,82%.

Сигарети без фільтру

У травні 2019 року коштували 27,25 грн, у травні 2020 року – 35,44 грн. Ціна зросла на 30,06%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін хоче запровадити попляшковий облік алкогольної продукції при її виробництві та продажу – щоб побороти підробку і контрабанду. Але впровадження системи може підвищити ціни на такі напої.

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