В Україні введуть податкову амністію: у Зеленського розкрили деталі

В Україні ведуть переговори з міжнародними партнерами для того, щоб запустити податкову амністію і не порушити умови надання допомоги.

Вже зараз чиновники визначають ставку, по якій проведуть фактичну легалізацію тіньових коштів. Про це в інтерв'ю НВ заявив секретар РНБО Олександр Данилюк. "Так, ми переговори ведемо з цього приводу. Питання завжди умов, тобто яка ставка ... Перше, вона (амністія капіталу, - ред.) Повинна дати результат, тому що якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, недавно була амністія в Молдові проведена, то вони не дуже успішні ... Дуже часто одна з причин - це слабкість самої податкової", – сказав він.

Податки в Україні

Податкова амністія - можливість заплатити податки за нижчою ставкою без штрафів і покарання за ті доходи і активи, які отримані "з тіні".

"Другим, звичайно, є ставка, по якій відбувається амністія. Це політичне питання, насправді. І де ця межа, нам ще треба визначити. І ключове, третє: не повинні підлягати амністії гроші, які зароблені корупційним шляхом або якимось кримінальним шляхом", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда переможця президентських виборів Володимира Зеленського підготувала законопроект про введення в Україні загального декларування доходів громадян.

загальне декларування може торкнутися всіх, крім пенсіонерів і тих, хто отримує гроші від держави;

українцям доведеться розбиратися в податкових деклараціях і стежити за своїми доходами;

нульова декларація може дозволити узаконити тіньовий заробіток, але з іншого боку дозволить поповнити бюджет.

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