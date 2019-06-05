В Україні злетять ціни на сигарети: скільки буде коштувати пачка вже з 1 липня

В Україні з 1 липня підвищать на 9% акцизи на сигарети. Після цього виростуть і роздрібні ціни на тютюнові вироби. В середньому пачка може подорожчати на 2,2 грн.

Правда, варто враховувати, що поки продавці не вичерпають запаси вже куплених сигарет, ціни мінятися не будуть. Між введенням нових акцизів і подорожчанням тютюнових виробів на прилавках може пройти декілька тижнів.

OBOZREVATEL розібрався, скільки коштуватиме пачка сигарет через декілька тижнів.

Пачка після липня подорожчає щонайменше на 2,2 грн

В Україні сигарети дорожчають насамперед через підвищення акцизу. У більшості країн ЄС пачка коштує приблизно 5 євро. Українці ж досі можуть купувати сигарети за 1,2-1,5 євро. Верховна Рада взяла на себе зобов'язання з часом (до 2024-го) вирівняти ціни.

У результаті щорічно акциз підвищують на 20%. А в цьому році його додатково піднімуть ще й на рівень торішньої інфляції (9%). Щоб зрозуміти, як це позначиться на ціні, потрібно передусім розібратися, скільки курці віддають на акциз.

Для прикладу, в кінці минулого року за кожні 1000 сигарет постачальники повинні були віддати 577,98 грн акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не всі виробники дотримуються цієї норми, проте в середньому частка акцизу повинна становити приблизно 60% від загальної вартості пачки. Крім того, в Мінфіні навіть планують ринок зобов'язати чітко дотримуватись зазначених пропорцій.

Отже, торік, з огляду на зазначену залежність, мінімальна ціна на пачку сигарет повинна була становити 19,1 грн. У січні акциз підвищили до 693,5 грн (13,8 грн із пачки), а з 1 липня збільшать до 756 грн, або до 15,12 грн за пачку.

Таким, мінімальна ціна зараз має бути до 23 грн, а з 1 липня – 25,2 грн. Правда, варто враховувати, що поки чіткої вимоги до частки акцизу в загальній вартості немає. Тому в Україні можна знайти сигарети і дешевше 20 грн. Наприклад, найдешевшу пачку "Києва" з фільтром можна купити за 19,9 грн.

Сигарети в Україні Pixabay

В середньому ж, з огляду на зростання акцизу, українці будуть з 1 липня платити на 2,2 грн більше. А якщо порівнювати з минулим роком, то різниця буде вже приблизно 6,1 грн! Згодом акциз має становити 90 євро за пачку. А це означає, що в 2024-му курці за кожну пачку повинні будуть заплатити десь 91 грн. Правда, також варто враховувати, що через п'ять років курс євро збільшиться, тому і ціна вже буде щонайменше 100 грн.

"Не дивлячись на підвищення акцизів, зростання цін на тютюнові вироби сповільнилося (до 24% за рік). Зокрема, це може пояснюватися індексацією специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 20%)", – йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Скільки коштують сигарети в різних країнах Європи:

Варшава – 3,7 євро

Берлін – 6,4 євро

Осло – 11,9 євро

Париж – 8 євро

Київ – 1,5 євро

Москва – 2,3 євро

Мінськ – 1,3 євро

Прага – 3,8 євро

Лондон – 12,3 євро

Тільки в Мінську можна знайти сигарети дешевші за українські. Водночас, наприклад, у Норвегії пачка коштує приблизно в 10 разів дорожче, а в Польщі – в 2,5 раза. Для європейців такі ціни дозволяють не тільки поповнювати свої бюджети, а й скорочувати кількість курців. У Всесвітній організації охорони здоров'я вже давно прийшли до висновку: найкращий спосіб знижувати число залежних – підвищувати ціни. До того ж це не тільки уберігає населення від шкідливої звички, але й дозволяє економити державі. Куріння призводить до передчасних смертей і важких захворювань, а, значить, до втрати робочої сили і зростання витрат на медицину.

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Згідно з дослідженнями GATS, у середньому курці в Україні викурюють 17,5 сигарети на добу. За рік така кількість сигарет обійдеться в 12,4 тис. грн. Цієї суми, наприклад, вистачить на поїздку на двох до Парижа туди і назад з урахуванням одного дня проживання в готелі та вечері.

За 12,4 тис. грн можна купити телефон останньої моделі, велосипед, ноутбук. Крім того, цього буде достатньо на придбання річного абонемента майже в будь-який спортивний зал, басейн. Цієї суми також вистачить на рік навчання за спеціальністю "Інформаційні технології" в Запорізькому національному університеті.

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