В Україні введуть абонплату на електроенергію: що буде з тарифами

В Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: за сам "струм" і транспортування (т.зв. абонплата), а тарифи для населення можуть підвищити вже 2021-го.

Як розповіли OBOZREVATEL співрозмовники в Кабміні, незважаючи на рекомендації з боку Нацкомісії з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП), в 2020 році підвищувати тарифи на електроенергію не будуть. "Зараз просто не час. Ми прийшли до ситуації, коли і регулятор, і міністерство в своїх пропозиціях не можуть виключити питання скасування перехресного субсидування, що призведе до зростання тарифу для населення, але переглядати ці тарифи в 2020 році ніхто не буде", – розповів співрозмовник в Кабміні.

Крім того, відповідно до закону про ринок електроенергії, за прикладом платіжок на газ вже найближчим часом платіжки на електроенергію розділять на дві складові: за саму електроенергію і за її поставку. Такий намір в інтерв'ю "Цензор" вже підтвердив глава відомства Валерій Тарасюк.

Відзначимо, що у випадку з газом в окремих випадках після поділу платіжки на дві складові загальна сума зросла. Так, в регіонах, де утруднена поставка блакитного палива і невелика кількість споживачів, плата зросла.

Зараз в Кабміні розглядають можливість перегляду тарифу на електроенергію вже в 2021 році. Також, ймовірно, і плата за транспортування окремо виведуть в нову платіжку вже з наступного року.

Як писав OBOZREVATEL:

Верховна Рада ухвалила закон "Про ринок електричної енергії", який мав змінити принцип доставки електрики споживачам з 1 липня 2019 року.

Запуск ринку мав призвести до справедливішого формування цін, однак через низький рівень конкуренції та скасування субсидій Кабмін вирішив "врятувати" ціни для споживачів, і ввести механізм ПСО.

Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк назвав "самообманом" низькі тарифи на електроенергію і заявив, що необхідно вирівняти ціни для населення і для промисловості.

Як заощадити електроенергію і платити менше – читайте в цьому матеріалі.

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