В Україні впала ціна на газ: скільки коштує

В Україні вартість газу на відкритому ринку з урахуванням ПДВ з лютого до березня впала на 28%. Так, якщо ще минулого місяця блакитне паливо продавалося за 5,7 тис. грн за тисячу кубометрів, то в березні ціна склала вже 4,1 тис. грн.

Про це йдеться в даних Української енергетичної біржі. Варто зазначити, що мова про ринкові цифри, водночас прості українці платять за встановленими тарифами (згідно з постановою Кабміну). Однак після здешевлення на ринку також знижується і вартість блакитного палива для населення. Детальніше про те, як ситуація відобразиться на платіжках, читайте незабаром на OBOZREVATEL.

УЕБ

В "Нафтогазі" вже анонсували: у березні ціна для населення зменшиться, проте точних цифр не назвали. "Ціна на газ для населення вже зараз найнижча з квітня 2016 року, а в березні знизиться ще. Це попри девальвацію, інфляцію та зростання середньої заробітної плати", – сказано в повідомленні.

За інформацією компанії, зниження відбувається завдяки падінню вартості газу в Європі, що пов'язано з теплою зимою та великими запасами блакитного палива у сховищах. "У газовому питанні Україна більше не залежить від Росії. "Газпром" свого часу відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Ніяких урядових поїздок на уклін за знижками не потрібно", – пояснили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення наприкінці 2019 року.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.

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