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20 грудня • оновлено в 15:01
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В Україні випустили нові 50 гривень: який вигляд має банкнота

2.9т
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Нацбанк України у п'ятницю, 20 грудня ввів у обіг оновлену купюру номіналом 50 гривень.

Її дизайн виконано в одному стилі із сучасними банкнотами по 20, 100, 500 та 1000 гривень, які вже перебувають в обігу. Про це розповіли в пресслужбі НБУ.

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"Захист нової банкноти 50 гривень посилено: покращено рельєфність елементів друку, змінено і вдосконалено ультрафіолетовий і інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконано шрифтом зі змінною висотою знаків і розміщено вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти", – повідомили в НБУ.

Нові 50 гривень

Нові 50 гривень

НБУ

Нові 50 гривень

Нові 50 гривень

НБУ

В обіг планують ввести 5 мільйонів 50-гривневих купюр. Першу партію вже розподілено між підрозділами НБУ в регіонах.

У НБУ нагадали, що банкноти старого зразка не потрібно буде спеціально обмінювати на нові. Розраховуватися ними можна упродовж необмеженого часу. Гроші попередніх років випуску виводитимуться поступово – в міру природного зношення.

Нові гроші

Нові гроші

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в серпні трапився сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають в кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.

З 1 жовтня НБУ став виводити з обігу купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

Нацбанк України в п'ятницю, 20 грудня, ввів у обіг нову монету – номіналом 5 гривень. До цього найбільший номінал був 2 гривні.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
держгроші
Місце
Україна
Теги
національний банк України гривня
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Александрович Валера
Александрович Валера
Це гарна новина
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