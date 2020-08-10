В Україні виник дефіцит гречки: спрогнозовано нову ціну

В Україні виник дефіцит гречки, через що ціни на неї можуть піднятися до 35 грн/кг і вище.

Про це заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, йдеться в публікації AgroPortal.

Нестачу перекрити поки нічим, через те, що старі запаси вичерпалися, а крупа нового врожаю з'явиться тільки через два тижні.

"За офіційною статистикою, гречки в Україні посіяно лише половина від мінімальної потреби. Раніше її імпортували з Росії, і це було головною нашою проблемою", – сказав Громовий.

Зараз Росія сама припинила нарощувати виробництво. Більш того, відкотилася за рівнем посівних площ на 10 років назад, і ввела заборону на вивезення гречки.

В цілому ж експортерів цієї культури у світі не так багато. Крім Росії іноді постачальником виступала Польща. Також – Китай. Але там зовсім інший продукт, який не відповідає смаковим очікуванням українських споживачів.

"Ціни на гречану крупу на полицях магазинів дуже високі – 35 грн/кг і більше. І швидше за все, гречка буде дорожчати", – прогнозує фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна за останні роки різко скоротила виробництво гречаної крупи. Через це полиці магазинів стала захоплювати російська продукція, розфасована в Казахстані.