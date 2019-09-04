В Україні відбудеться найбільший податковий форум: чому він так важливий для бізнесу

В Україні готується податкова реформа, яка в тому числі торкнеться міжнародного оподаткування та трансфертного ціноутворення. Нововведення можуть затвердити вже цієї осені.

Журнал "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" напередодні нововведень, 20 вересня, збере разом ключові особи для того, щоб дізнатися, які саме зміни заплановані, і дати бізнесу можливість донести свою точку зору. Обговорити нововведення можна буде з представниками органів влади, парламентарями та експертами.

Форум буде поділений на дві частини. Перша - стратегічна сесія за участю політиків і керівників органів влади в форматі панельної дискусії та обговорення. Друга частина - практична, для обміну досвідом між компаніями щодо чинного законодавства.

"Україна не може стояти осторонь від глобальних змін. BEPS це не майбутнє, це вже сучасність. Потрібно чесно платити податки там, де створюється додаткова вартість - тобто в нашій країні ... Бізнес ще недостатньо обізнаний про те, які правила змінюється. .. ", - пояснила фінансист, екс-заступник міністра фінансів Олена Макеєва.

Народний депутат Ніна Южаніна, яка також буде присутній на форумі, додає: одна з основних причин, по якій бізнес вибирає офшори – спроба захистити свої інвестиції, а не ухилитися від сплати податків.

"Запропоновані зміни взагалі не сприймалися суб'єктами підприємницької діяльності. Здавалося б, що такі кроки не можна втілити в життя", – розповідає Южаніна про розроблені нововведення.

У форумі візьмуть участь:

Габріела Міранда – менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР;

Данило Гетманцев – Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики;

Ніна Южаніна – народний депутат України 9 скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики;

Ольга Белькова – народний депутат України 9 скликання, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики;

Тетяна Острикова – народний депутат України 8 скликання, експерт з міжнародного оподаткування;

Ярослав Железняк – перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики;

Оксана Маркарова (очікується підтвердження) – міністр фінансів України;

Сергій Верланов – голова Державної податкової служби України.

Також в обговореннях візьмуть участь аудитори і юристи провідних компаній, керівники департаментів ДПС, Мінфіну і Нацбанку.

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