В Україні в 2020-му злетять ціни на сигарети: скільки буде коштувати пачка

Ціни на сигарети в Україні в 2020 році зростуть майже на 20% – в середньому пачка буде коштувати близько 45 гривень.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Це підвищення акцизної ставки пов'язано з тим, що необхідно вирівняти її з європейськими нормами - 90 євро за 1000 сигарет. Ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік – на 30%, і наступні 7 років – на 20% щорічно).

Поступове підвищення призведе до того, що в 2025 році акциз на сигарети виросте до потрібної позначки, і середня ціна за пачку сигарет складе близько 90 гривень. Так що кращим українцям варто бути готовими до того, що їх звичка встане в копієчку.

Але більше витрачати доведеться вже з січня - планове підвищення акцизу веде до того, що вже в січні ставка зросте до 1139 гривень за кілограм сигарет, тоді як зараз вона становить 949 гривень.

повідомляв OBOZREVATEL :

За даними ВООЗ, нікотин вбиває половину своїх споживачів – це більше 8 мільйонів чоловік в рік, причому 1,2 мільйона з них є пасивними курцями.

В даний час більше 38 мільйонів чоловік курять електронні сигарети. У 2011 році було близько 6 мільйонів споживачів, в 2021 році ця цифра може зрости до 55 мільйонів. Вейпінг легше продавати, ніж звичайні сигарети, тому що він нібито вважається менш шкідливим.

У США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, що не досягли 21 року. На цьому наполягає президент Дональд Трамп.

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