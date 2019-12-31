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31 грудня • оновлено в 08:09
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В Україні в 2020-му злетять ціни на сигарети: скільки буде коштувати пачка

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Ціни на сигарети в Україні в 2020 році зростуть майже на 20% – в середньому пачка буде коштувати близько 45 гривень.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Це підвищення акцизної ставки пов'язано з тим, що необхідно вирівняти її з європейськими нормами - 90 євро за 1000 сигарет. Ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік – на 30%, і наступні 7 років – на 20% щорічно).

В Україні в 2020-м злетять ціни на сигарети: прогноз

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Поступове підвищення призведе до того, що в 2025 році акциз на сигарети виросте до потрібної позначки, і середня ціна за пачку сигарет складе близько 90 гривень. Так що кращим українцям варто бути готовими до того, що їх звичка встане в копієчку.

Але більше витрачати доведеться вже з січня - планове підвищення акцизу веде до того, що вже в січні ставка зросте до 1139 гривень за кілограм сигарет, тоді як зараз вона становить 949 гривень.

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
цены цигарки
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