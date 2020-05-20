В Україні транспорт запустять із 22 травня – Зеленський

В Україні з 22 травня дозволять роботу міського громадського транспорту, а з 25 травня відкриють дитячі садки.

Про це на пресконференції 20 травня заявив президент Володимир Зеленський. "Ми розуміємо, що та статистика, завдяки нашим лікарям, яка є, непогана й дозволяє деякі етапи переносити. Сьогодні в Кабміні розглянуть питання, щоб з 22 травня запрацював транспорт міський, між областями ми транспорт запустити не можемо. У нас тільки шість областей готові до цього. Тільки в шести областях нормальна статистика. Транспорт працюватиме з 22 травня. З 25 травня запрацюють дитячі садки", – заявив Зеленський.

Раніше в МОЗ повідомляли, що вісім областей України, зокрема західних, не відповідають критеріям для того, щоб запустити там транспорт у межах пом'якшення карантинних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину. Однак у деяких областях епідеміологічна ситуація не дозволяє це зробити.

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