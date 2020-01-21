В Україні відбувся бум торгівлі: економіст назвав причину

Роздрібна торгівля в Україні за підсумками 2019 року зросла на 10,5%, а індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він опублікував таблицю, в яких регіонах торгівля зросла найбільше, а найменше.

"За результатами 2019 року роздрібна торгівля показала досить гарні темпи приросту, проблема в тому, що це було забезпечено суттєвим зростанням долі імпортної продукції, як в непродовольчому сегменті, так і в продовольчому", – вказав екооміст.

Торгівля в Україні

Найбільше роздрібна торгівля за 2019 рік у фізичних обсягах зросла:

Київська + 20,0% Вінницька + 18,6% Тернопільська + 17,5% Луганська + 16,0% м. Київ + 15,1%

Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за 2019 рік у фізичних обсягах:

Чернівецька -1,7% Чернігівська + 1,4% Закарпатська + 1.5% Сумська + 2,4% Херсонська + 2,9%.

"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну економічної ситуації у населення в регіоні", – написав Компанієць. Він додав, що за підсумками 2018 роздрібна торгівля разом з оптовою торгівлею, і з ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів забезпечили 13,2% ВВП України.

Торгівля в Україні Володимир Компанієць

Торгівля в Україні Володимир Компанієць

Торгівля в Україні Володимир Компанієць

Як повідомляв OBOZREVATEL, роздрібна торгівля в Україні в листопаді 2019 року зросла на 12,8%. А з початку року приріст склав + 10,4% в порівнянні з січнем-листопадом 2018 року.

У грудні 2019 року металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України.

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