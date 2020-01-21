Головна Новини
21 січня • оновлено в 17:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні відбувся бум торгівлі: економіст назвав причину

1.4т
Читати матеріал російською

Роздрібна торгівля в Україні за підсумками 2019 року зросла на 10,5%, а індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%.

Про це у своєму Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він опублікував таблицю, в яких регіонах торгівля зросла найбільше, а найменше.

"За результатами 2019 року роздрібна торгівля показала досить гарні темпи приросту, проблема в тому, що це було забезпечено суттєвим зростанням долі імпортної продукції, як в непродовольчому сегменті, так і в продовольчому", – вказав екооміст.

Новини
Отримають мільйони? Економіст розкритикував зарплати держкерівників

Торгівля в Україні

Торгівля в Україні

Найбільше роздрібна торгівля за 2019 рік у фізичних обсягах зросла:

  1. Київська + 20,0%

  2. Вінницька + 18,6%

  3. Тернопільська + 17,5%

  4. Луганська + 16,0%

  5. м. Київ + 15,1%

Новини
У Польщі різко піднімуть зарплати: економіст пояснив наслідки для України

Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за 2019 рік у фізичних обсягах:

  1. Чернівецька -1,7%

  2. Чернігівська + 1,4%

  3. Закарпатська + 1.5%

  4. Сумська + 2,4%

  5. Херсонська + 2,9%.

"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну економічної ситуації у населення в регіоні", – написав Компанієць. Він додав, що за підсумками 2018 роздрібна торгівля разом з оптовою торгівлею, і з ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів забезпечили 13,2% ВВП України.

Торгівля в Україні

Торгівля в Україні

Володимир Компанієць

Торгівля в Україні

Торгівля в Україні

Володимир Компанієць

Торгівля в Україні

Торгівля в Україні

Володимир Компанієць

Як повідомляв OBOZREVATEL, роздрібна торгівля в Україні в листопаді 2019 року зросла на 12,8%. А з початку року приріст склав + 10,4% в порівнянні з січнем-листопадом 2018 року.

У грудні 2019 року металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
ВВП
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
10
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Южный Гарик
Южный Гарик
Секонд хенд попер в Нэньку, вот и продажи выросли
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
семенов Александр
семенов Александр
цэпэрэмога
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги