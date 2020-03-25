У МАУ сказали, як повернути гроші за квиток на скасований рейс

Пасажири авіакомпанії МАУ, чиї рейси були скасовані через карантин, можуть перенести свій політ на іншу дату, повернути гроші або отримати іменний промокод з бонусами.

Для цього їм потрібно звернутися за спеціальною формою зворотного зв'язку на сайті авіакомпанії, повідомив РБК. Всі опції, що необхідні пасажирам скасованих рейсів, вже доступні.

Польоти МАУ

Що пропонують пасажирам

відкласти подорож після 4 квітня за тим же маршрутом у тому ж класі;

скасувати подорож і повернути гроші за квиток або ту його частину, яка не була використана через скасування рейсів;

обміняти невикористаний квиток або його невикористану частину на іменний промокод з додатковим бонусом у 25% вартості невикористаного квитка.

Водночас замінити квиток на політ спецрейсом для повернення з-за кордону неможливо, оскільки в разі скасування регулярного рейсу він виводиться з системи бронювання.

"Спецрейс для вивезення українців додому заводиться в систему за іншим алгоритмом. Система не бачить зв'язку між скасованим регулярним рейсом і спецрейсом, тому таке перебронювання технічно неможливе", – сказали в пресслужбі авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільший європейський лоукостер Ryanair 24 березня скасував більшість рейсів авіакомпанії через пандемію коронавірусу в світі.

Найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вимушені скасувати низку рейсів із України в європейські країни, а також в Азербайджан і Ізраїль через спалах COVID-19.

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