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6 травня • оновлено в 23:15
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В Україні різко знизилися ціни на паливо: скільки коштує бензин і дизель на АЗС

5.4т
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В Україні подешевшало пальне. На АЗС в Києві бензин А-95 можна купити за 17,95 грн/л, а дизельне паливо – за 16,95 грн/л.

Про це повідомив журналіст OBOZREVATEL за підсумками відвідування декількох заправних станцій у Києві. На заправках преміум-сегмента паливо коштує в середньому на 3-5 грн/л дорожче.

  • Бензин А-98 – 25 грн/л.

  • Бензин А-95 – від 17,95 до 26 грн/л.

  • Дизпаливо – від 16,95 грн/л до 23,50 грн/л.

  • Газ – від 8 грн/л до 14 грн/л.

Для порівняння, середня вартість палива на початку року в Київській області становила:

  • Бензин А-98 – 30,70 грн/л.

  • Бензин А-95 – 27,20 грн/л.

  • Дизпаливо – 26,38 грн/л.

  • Газ – 12,39 грн/л.

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Вартість палива на АЗС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через 1-2 місяці почне знижуватися вартість бензину на заправках через обвал цін на нафту на світових ринках.

Якщо ціни на нафту протримаються на низькому рівні ще місяць, то вартість палива на АЗС України може впасти до 16 грн за літр бензину А-95, і до 14 грн за літр дизеля.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
Тег
бензин
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