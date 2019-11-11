В Україні різко збільшили ціну на газ для населення: подробиці

НАК "Нафтогаз України" заявив про збільшення в листопаді ціни на природний газ для населення та інших споживачів на 14,7%.

Як повідомили в пресслужбі компанії, ціна виросте на 626,24 грн у порівнянні з ціною минулого місяця – до 4,899 тис. грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ і вартості транспортування).

При цьому наголошується, що зазначена ціна газу для населення є найнижчою листопадовою ціною з 2016 року.

В "Нафтогазі" додали, що в листопаді регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від НАК "газовий запас" (4 тис. 874,42 грн). Тому споживачі, які скористалися пропозицією, заощадять свої гроші.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії офіційно заявили, що не планують відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть за наявності альтернативних маршрутів.

При цьому Путін закликав Україну до обнулення судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом" на суму в $7 млрд.

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