В Україні різко подорожчає оренда квартир: скільки доведеться платити

Уже через кілька місяців у всіх великих містах України подорожчає оренда нерухомості. Для Києва і великих міст зростання може скласти 10% -15%.

Як розповіли "Обозревателю" у Асоціації експертів нерухомості, на підвищення цін вплинуть стабілізація економічної ситуації, зростання зарплат і закінчення опалювального сезону. "У тих економічних умовах, які є зараз, очікується зростання цін на оренду в межах 10% -15%. У нас так історично склалося, що подорожчання відкладають на літо", - розповідає керівник аналітичного комітету асоціації Едуард Бразас.

Найактивніше зростання цін буде спостерігатися в серпні, однак по закінченню опалювального сезону частина орендодавців також може переглянути вартість оренди своєї нерухомості. Як кажуть експерти, ціни на оренду дуже рідко підвищують під час опалювального сезону через високу вартість тепла. Тому за сезон акумулюється "відкладене подорожчання".

Якщо прогноз Асоціації експертів нерухомості підтвердиться, то квартира вартістю 6 тис. грн подорожчає для орендаря до 6,9 тис. грн.

Раніше "Обозреватель" писав про те, що в Україні хочуть ввести нові правила оренди житла.