В Україні приватизують найбільше підприємство: у ФДМ зробили перший крок

Фонд держмайна України розпочав підготовку до приватизації "Центренерго" – найбільшої державної енергокомпанії.

Глава ФДМ Дмитро Сенниченко видав наказ про створення конкурсної комісії з відбору радників з приватизації, повідомили в прес-службі відомства.

"ФДМ розпочав процедури відбору радників з приватизації для "Центренерго". У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації ряду наступних об'єктів великої приватизації. З метою детального аналізу стану справ в компанії за результатами 2019 року Фонд держмайна також залучає аудиторську компанію з бездоганною репутацію", – сказав Сенниченко.

Приватизація в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року МЕРТ оприлюднило список українських держпідприємств, які повинні приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, в числі яких ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" і "Центренерго".

У жовтні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив стартову ціну продажу 78,289% акцій енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в грудні 2018 року стало відомо, що має відбутися аукціон з приватизації ПАТ "Центренерго", який є одним з найбільших лотів в історії України. Стартова ціна становила майже 6 млрд грн.

Але потім з'явилося повідомлення, що торги по приватизації компанії були зірвані.

Екс-директора ГБР Романа Трубу нібито просили "попрацювати" по бізнесмену, який пов'язаний з "Центренерго".

Прем'єр Олексій Гончарук, заявив, що компанія "Центренерго" – в топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд робитиме все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець. При цьому глава Кабміну не став спростовувати вплив бізнесмена Ігоря Коломойського на підприємство.

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