Укргазбанк передадуть у приватні руки: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів України узгодив процедуру приватизації державного Укргазбанку.

Для цього міністру фінансів Оксані Маркаровій дали повноваження підписати угоду про кредит, який АТ "Укргазбанк" візьме у Міжнародній фінансовій корпорації (входить до структури Світового банку). Ці гроші потім будуть конвертовані у статутний капітал банку. Про це йдеться в розпорядженні, що опубліковано на сайті Кабміну.

"Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією ПАТ акціонерний банк “Укргазбанк” з можливістю його конвертації у статутний капітал банку, що додаються до оригіналу", – йдеться в розпорядженні.

Про те, на яких умовах буде взято кредит, у розпорядженні не вказано. Маркаровій також дали повноваження підписувати інші документи, пов'язані з приватизацією: договір про впровадження, договір між акціонерами, договір на опціон про продаж акцій і договір про політику.

Варто відзначити, що на клієнтах держбанку майбутня приватизація не повинна позначитись.

Приватизація Укргазбанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить в структуру Світового банку, планує найближчим часом увійти в капітал державного Укргазбанку.

Чистий прибуток державного Укргазбанку за 10 місяців цього року збільшилася до 576,3 млн грн.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, затвердила кредитну угоду українського Укргазбанку, яка дозволить йому отримати частку акцій банку.

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