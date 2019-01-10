В Україні посилили покарання за вирубку лісів: деталі і суми

З початку 2019-го року почав діяти закон, який передбачає підвищення відповідальності аж до тюремних термінів за контрабанду лісу.

Ним внесли зміни до адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального кодексів, а також до закону про підприємницьку діяльність з експорту лісу, повідомляє Радіо НВ.

Штрафи за перше порушення виросли втричі, а за друге протягом року — в п'ять разів. Уже з першого січня грошове покарання за незаконну вирубку, перевезення, зберігання, знищення або пошкодження дерев і ялинок стало від 170 до 250 гривень, для посадових осіб — від 204 до 680 гривень.

У свою чергу, за забруднення лісу стічними водами, шкідливими викидами або хімічними речовинами громадяни заплатять штраф 510-1530 грн, а посадові особи — 2550-4250 грн.

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Незаконне вивезення з України необробленого або цінного лісу буде каратися позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. А якщо людина скоїла злочин вдруге або у великих розмірах, то їй загрожує позбавлення волі від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна. А якщо це зробила група людей або в особливо великих розмірах, то їм загрожує позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 3 років і конфіскацією майна.

За словами народного депутата, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Остапа Єднака, ці зміни не є системними, оскільки за три роки заборони на експорт деревини контрабанда не припинилася.

"Наша позиція була такою, щоб передати частину функцій Міністерству екології та природних ресурсів. Тому що після реформи 2011 року уряду Януковича-Азарова фактично всі агентства підпорядковуються Міністерству аграрної політики. Тому, якщо вже лісгоспи підкоряються МінАПК, то хоча б функції видачі дозволів на руки потрібно передати Міністерству екології та природних ресурсів, щоб вони були розмежовані і щоб "рука руку не мила", а було розмежування функцій, зниження корупційних ризиків. Поки політично ми не бачимо підтримки таких пропозицій", - зазначив Єднак і додав, що часткова прозорість у лісовій сфері під тиском депутатських звернень уже досягнута.

Професор кафедри лісівництва Національного інституту біоресурсів і природокористування Сергій Зібцев розповів, що в Україні досі немає єдиних стандартів для визначення обсягів незаконної вирубки лісу, тому експерти й офіційні органи називають різні цифри.

"Є складна система відводу в рубку: все, що за межами офіційних дозволів, це менше відсотка від загального обсягу вирубаної деревини. Це те, що повідомляють Держлісагентства. Йде дискусія про правильність і неправильність дозволів, які отримує частина вирубаної деревини. Частина експертів відносить рубки, які офіційно мають дозвіл, до нелегальних, тому така дискусія виникає. Потрібно уточнювати терміни і поняття", — зазначив Зібцев.

Професор також додав, що зміни клімату мають значно більший ефект на лісові господарства, тому уряду варто розробляти механізми для протидії усиханню лісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 1 січня 2019 року мінімальну зарплату підвищили з 3723 до 4173 грн. У результаті не тільки виросли доходи українців з мінімалкою, але і збільшився розмір пенсії та штрафи для роботодавців.