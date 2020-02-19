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19 лютого • оновлено в 14:00
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В Україні поширюють фальшиві долари: як не втрапити в халепу

3.4т
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В Україні поширюють фальшиві долари, які практично нічим не відрізняються від справжніх. Визначити такі банкноти можна тільки за допомогою професійного обладнання.

Про несправжні купюри номіналом в 100 доларів OBOZREVATEL повідомили читачі, які стали жертвами зловмисників. "Долари передали мені, щоб розміняти. У мене була відразу велика сума. Я перерахувала все на машинці, вона нібито має визначати фальшивки й сигналізувати. Все пройшло нормально. А коли відправила з цією сумою водія в обмінник, виявилося, що там є підробка", – розповідає бухгалтерка одного з великих підприємств.

Фальшиві долари

Фальшиві долари

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В Україні поширюють фальшивки: як впізнати справжні гроші

Банкнота зовні справді практично не відрізняється від оригінальної. На око, навіть переглянувши купюри проти світла, помітити з-поміж них несправжню складно. Навіть досвідчена бухгалтерка, який постійно має справу з грошима, не змогла відразу розпізнати фальшиві долари.

Фальшиві 100 доларів

Фальшиві 100 доларів

Звідки з'явилася купюра – невідомо. Вона могла передаватися з рук в руки довгий час.

Як не отримати фальшивку:

  • обмінювати гроші тільки в банках і обмінниках з ліцензією;

  • не брати оплату в доларах (за законом це заборонено);

  • переглядати купюри проти світла, перевіряти наявність водяних знаків.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Керівництво Національного банку вже розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

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Теги
фальшивомонетники бумажные деньги
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