В Україні виросте мінімалка і прожитковий мінімум: названо суму

Міністерство фінансів України спрогнозувало в 2020 році зростання мінімальної зарплати до 4723 грн, і прожиткового мінімуму для працездатних громадян до 2102 грн з 1 січня.

Про це йдеться в листі Мінфіну з роз'ясненнями для місцевих органів влади, передає "Дебет-кредит".

"Мінімалка" в 2020 році планується в розмірі 4723 гривень.

"Дебет-кредит"

А прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня має становити 2102 гривень, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.

"Дебет-кредит"

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть. В результаті середня зарплата може збільшитися приблизно на 150 грн.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють близько 11 тис. Грн, то в липні 2020 го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис.

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