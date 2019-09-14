Головна Новини
14 вересня • оновлено в 15:20
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні виросте мінімалка і прожитковий мінімум: названо суму

716 Читати матеріал російською

Міністерство фінансів України спрогнозувало в 2020 році зростання мінімальної зарплати до 4723 грн, і прожиткового мінімуму для працездатних громадян до 2102 грн з 1 січня.

Про це йдеться в листі Мінфіну з роз'ясненнями для місцевих органів влади, передає "Дебет-кредит".

"Мінімалка" в 2020 році планується в розмірі 4723 гривень.

В Україні виросте мінімалка і прожитковий мінімум: названо суму

"Дебет-кредит"

А прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня має становити 2102 гривень, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.

Новини
Мінімалка у 5,5 тисяч і нові пенсії: як розбагатіють українці

В Україні виросте мінімалка і прожитковий мінімум: названо суму

"Дебет-кредит"

В Україні виросте мінімалка і прожитковий мінімум: названо суму

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть. В результаті середня зарплата може збільшитися приблизно на 150 грн.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють близько 11 тис. Грн, то в липні 2020 го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Зарплати в Україні Соціальні виплати
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel