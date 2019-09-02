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2 вересня • оновлено в 17:32
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/ Ринки та компанії

В Україні подорожчає улюблений овоч населення: коли і на скільки

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У найближчі 10 місяців рекордсменом по зростанню цін в Україні серед продуктів харчування буде картопля.

Такий прогноз дає глава Союзу українського селянства Іван Томич, передає УНН.

"Зокрема картопля, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, подорожчає втричі. Це – десятимісячна перспектива", – розповів він.

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Що ще може подорожчати:

  • хліб – на 20-25%;

  • свинина – від 10 до 20%.

"Варто нагадати, що сьогодні вартість свинини в Україні і так є однією з найвищих, порівняно з цінами, встановленими на продукт в країнах ЄС. А ось заробітні плати і пенсії в Україні менше", – розповів експерт.

В Україні подорожчає картопля

В Україні подорожчає картопля

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на картоплю в Україні, які цього літа виросли в 2-2,5 рази в порівнянні з 2018 роком, в найближчому майбутньому знизяться максимум на 2-3 гривні.

Ціни на картоплю в Україні в серпні практично в два рази вище, ніж рік тому. Через неврожай вони склали близько 11 грн / кг. Про це говорить керівник інформаційно-аналітичного центру "Шувар" Тетяна Гетьман.

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Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Тег
цены
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Киев то в истерике?
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CARGO 100
CARGO 100
Главное, чтобы горилка не дорожала ...
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lykin vasa
lykin vasa
во,нашел чем пугать....как тама дон Пэдро утешал-можно свободно в Европу съездить....хоть каждый день
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