Ціни на опалення можуть злетіти: чого чекати українцям

Після скасування постанови про граничні ціни на тепло й гарячу воду, у більшості регіонів України можуть піднятися тарифи.

А ось наскільки – залежатиме від багатьох факторів, зокрема від питання з транзитом російського газу. Про це йдеться в публікації "Сегодня". Обмеження зняли після скарг комунальників на те, що вони ставили під загрозу опалювальний сезон-2019/2020.

За їхніми словами, місцевим бюджетам довелося б покривати різницю між реальним і граничним тарифом (майже 7 млрд грн), а для більшості міст це було б непосильно. Тепер зростання цін ніщо не стримує.

"Експерти не сумніваються, що найближчим часом тарифи на теплову енергію (а отже, на опалення і гарячу воду) будуть рости. Причому наскільки сильно – поки невідомо. Вони зауважують, що приблизно 80% в структурі "теплих" тарифів – це вартість газу. А якою вона буде після Нового року, передбачити складно", – йдеться в публікації.

Видання цитує думку експерта в сфері енергетики Геннадія Рябцева. За його словами, з 1 січня може відбутися кратне зростання вартості газ. Річ у тім, що з 1 січня завершується дія спецзобов'язань для "Нафтогазу". Ціни мають стати ринковими і визначатися імпортним паритетом. Водночас немає ніяких гарантій, що цифри в Європі не злетять угору, зважаючи на можливу газову війну з Росією через транзит. "Тому теплокомуненерго сьогодні в роздумах: яку ціну газу закладати в тариф?" – пояснив Рябцев.

Видання припускає, що комунальники, щоб не шокувати населення різким підвищенням, робитимуть це поступово.

Тарифи на опалення

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України скасував обмеження на граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання для населення.

Нещодавно глава Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко заявила, що в Україні потрібно підвищити ціни на електроенергію для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс.

Раніше в Раді розкритикували вимоги підприємств щодо тарифів на електроенергію.

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