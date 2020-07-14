В Україні почав дорожчати бензин: опубліковано прогноз

Ціни на бензин можуть підвищитися на 3 грн/л. Колаж Обозревателя

В Україні поступово дорожчає пальне. Найближчим часом його ціна може зрости в середньому на 1 грн/л.

Експерти говорять, що підвищення вартості бензину і дизеля відбувається тому, що ще не продано оптові запаси палива, виготовленого з дорожчої нафти, йдеться у публікації "Сегодня".

За оцінками заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, потенціал зростання становить ще близько 1 грн/л.

"Половина цього потенціалу була реалізована за перші дні липня, але гривня, що подорожчала, внесла свої корективи, і потенціал подорожчання знову зріс на 40-50 коп./л", – сказав Рябцев.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн додає, що цього тижня підвищення цін триватиме.

"Є ймовірність зростання цін ще в межах 50 коп./л на бензин і дизель", – уточнив Куюн.

Станом на 14 липня, за даними на порталі "Всі АЗС", середня ціна літра палива в Київській області така:

А-98 – 26,60 грн;

А-95+ – 24,12 грн;

А-95 – 22,74 грн;

А-92 – 21,69 грн;

А-80 – 17,99 грн;

ДП – 21,72 грн.

Ціни на бензин в Київській області vseazs.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо курс долара підскочить до 30 грн/$, то пальне на українських АЗС може подорожчати на 3 грн/л.