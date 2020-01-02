Смартфон замість касового апарату: в Україні почали тест нового додатку

В Україні для підприємців запустили тестування програмного касового апарату (РРО) – додатка, який можна встановити на смартфон і за його допомогою реєструвати продажі.

Програмний реєстратор розрахункових операцій "пРРОсто" працює на смартфонах і планшетах під iOS і Android і є безкоштовним. На сайті prrosto.kmu.gov.ua зараз йде запис на тестування додатку, а доступ до нього відкриють 9 січня. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Тестування програмного РРО

Програмний касовий апарат "пРРОсто" дозволить користувачам формувати, підписувати, відправляти і видавати чеки встановленого формату, відкривати і закривати зміни, переглядати дані та інше. Для його роботи потрібне підключення до інтернету.

У ході тестування автори програми прийматимуть зауваження і доопрацьовуватимуть його.

Відзначається, що запропоноване урядом програмне РРО не є ексклюзивним і має відкритий інтерфейс, який дозволить розробникам пропонувати підприємцям і використовувати для власних потреб альтернативні розробки.

Тестування програмного РРО

Модифікації "під себе" не потребуватимуть сертифікації, технічної експертизи, включення до Держреєстру моделей. "Достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі", – повідомили в Кабміні.

Програмні касові апарати

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 19 квітня 2020 роки зміняться правила для бізнесу. Зокрема, ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані зберігати дані про продажі певний термін.

Глава ДПС України Сергій Верланов заявив, що новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їх обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

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