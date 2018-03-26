В Україні підвищили тарифи на електроенергію для промисловості

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів (включаючи промисловість) на другий квартал 2018 року на 2,1-9,1%.

Тарифи для споживачів першого класу напруги (отримують електричну енергію з напругою понад 35 кВ) виросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 грн/кВт-год без ПДВ, передає УНІАН.

Зокрема, для підприємств, які підключені до мереж "Київенерго" вартість електроенергії зросла на 6,6% - до 1,72 грн/кВт-год, "Одесаобленерго" - на 6,9% - до 1,79 грн/кВт- ч, "Хмельницькобленерго" - на 7,9% - до 1,85 грн/кВт-год і "Енергія-Новий Розділ" - на 9,1% - до 2,17 грн/кВт-год.

При цьому тарифи для споживачів другого класу напруги (підключені до мереж з напругою до 35 кВ) виросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-год.

Зокрема, тариф для абонентів "Вінницяобленерго" збільшився на 4,8% - до 2,36 грн/кВт-год, "Закарпаттяобленерго" на 3% - до 2,39 грн/кВт-год і "Чернігівобленерго" на 4,3 % - 2,39 грн/ кВт-год.

Найбільше зростання тарифів в групі споживачів другого класу напруги (7,5%) стався для компаній, які підключені до мереж компанії "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).

Як повідомляв "Обозреватель", в розрахунках НКРЕКП йдеться, що тарифи на електроенергію для українців повинні бути на 49% вище.