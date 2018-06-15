В Україні підвищать тарифи на газ: скільки платитимемо

З жовтня в Україні можуть підвищити тарифи на газ для населення.

Як писав в матеріалі OBOZREVATEL, з 1 серпня Кабінету Міністрів України для продовження програми співпраці з МВФ доведеться піти на умови МВФ і "вирівняти" тарифи на газ для промисловості і населення.

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Кабмін змінює тариф на газ: скільки буде коштувати блакитне паливо і на що погодився МВФ

У МВФ наполягають на тому, що різниця в цінах на блакитне паливо для населення і промисловості - неприпустима. Експертам Фонду вже вдалося переконати Кабінет міністрів впровадити відповідний механізм автоматичного коректування.

Так, згідно з постановою уряду №187, тариф має формуватися за так званою формулою "Дюссельдорф +", тобто ціна на німецькому хабі + транспортування і податки. Відповідна методика прописана і в меморандумі з МВФ. І якщо зробити перерахунок за вказаною формулою, виявиться, що блакитне паливо в Україні має продаватися майже на 70% дорожче.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в уряді, кредитори згодні "пом'якшити" вимоги, але головне - наблизити вартість газу для населення і промисловості.

Бізнес в Україні купує газ за ринковими цінами, які залежать від пропозиції і попиту. Причому продають блакитне паливо не тільки український НАК "Нафтогаз", а й десятки іноземних компаній. У той же час для населення і постачальників комунальних послуг є одне джерело газу - "Нафтогаз". Для порівняння, простим українцям НАК продає блакитне паливо за ціною 6,9 грн за кубометр, а промисловим споживачам - по 10,8 грн за кубометр. Причому вартість для бізнесу змінюється щомісяця, минулої зими різниця в тарифах досягала 80%.

У МВФ наполягають: вартість газу для населення має відповідати ситуації на ринку, а ті, хто не можуть платити, можуть скористатися програмою субсидій. Українські чиновники запропонували МВФ два варіанти перегляду тарифу на газ. Перший - на соціальний обсяг палива залишити колишню ціну, а на "різницю" - підняти тариф до 11,47 грн/куб з жовтня.

Цей варіант партнери категорично відхилили. При цьому, як розповідають наближені до переговорного процесу джерела, другий сценарій передбачає: вже з жовтня кубометр блакитного палива без ПДВ продаватимуть по 8,822 грн. За такої умови споживання може скоротитися на 8,7 млрд, так як українцям доведеться економити. У той же час більш ніж на 20 млрд збільшаться витрати на фінансування субсидій. Найімовірніше, саме цей сценарій і реалізують в Україні.

"Остаточне рішення досі не прийнято. Зараз переговори ведуться, до них мають доступ далеко не всі."Нафтогаз", наприклад, відсторонили від спілкування з МВФ. Після прийняття антикорупційного суду стало зрозуміло, що без рішення щодо газу не обійтися. Але з іншого боку і МВФ готовий йти на поступки, але я б сказав, що з великою часткою ймовірністю 8,8 грн за куб з жовтня - основний зараз варіант", - розповідає джерело.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова допускає виконання держбюджету на 2018 рік без скорочення витрат при дефіциті на рівні 2,4% ВВП і перехід до ринкових цін на газ.