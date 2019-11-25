В Україні підвищать тарифи на електроенергію: названа причина

Мінекоенерго України планує відмовитися від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

В якості першого етапу розглядається підвищення тарифу для найбільш великих побутових споживачів до рівня II класу промислових споживачів. Про це повідомив міністр Олексій Оржель на прес-конференції в понеділок, 25 листопада, передає ZN.

"Ми будуємо ефективні енергетичні ринки. ПСО, або режим спеціальних зобов'язань – інструмент, який не покращує ефективність ринку. Я не думаю, що ми повністю відмовимося від ПСО в 2020 році, але ми будемо рухатися в напрямку того, щоб зменшити обсяг ПСО", – розповів він.

За його словами, підвищення тарифу до рівня II класу торкнеться тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші. Йдеться про випадки, коли споживач або дуже багатий, чи ховає за фізичною особою промислове виробництво.

"Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше", – уточнив Оржель.

Олексій Оржель delo.ua

Як писав OBOZREVATEL, тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть вирости в 2021 році на 10-15%. Як заощадити електроенергію і платити менше – читайте в цьому матеріалі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся