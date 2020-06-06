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6 червня • оновлено в 12:42
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В Україні під час карантину масово відновили роботу нелегальні АЗС

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В Україні під час карантину масово повернулись до роботи нелегальні АЗС, з якими влада активно боролась наприкінці 2019 року.

Станом на 6 червня згідно даних проєкту "Перевір АЗС", в Україні працює 193 заправки, у яких нема документів. З них 153 повернулися до роботи під час карантину. Про це йдеться у повідомленні Нафтогазової асоціації України, яка об'єднує найбільших операторів нафтогазового ринку України.

"Ми змушені констатувати, що попри величезні зусилля докладені протягом січня-лютого 2020 року щодо очищення нафтогазового ринку від нелегального сегменту, під час запровадження карантинних заходів нелегальні АЗС знову відновили роботу", – йдеться у повідомленні.

У НАУ додали, що робота нелегальних АЗС шкодить бізнесу тих заправок, які працюють за законом та сплачують податки до бюджету. За час карантину доходи останніх зменшилися на 40-50%.

Карта нелегальних АЗС в Україні

Карта нелегальних АЗС в Україні

perevirazs.info

У НАУ додали, що звернулись до прем'єр-міністра України, генпрокурора та Державної податкової служби з проханням звернути увагу на ситуацію з "нелегалами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня 2020 року Податкова міліція Державної фіскальної служби повідомила, що ліквідувала 264 нелегальні АЗС в Україні.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
АЗС
Місце
Україна
Тег
АЗС в Україні
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Економіка Ринки та компанії

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