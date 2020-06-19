В Україні перевірять усіх пільговиків і пенсіонерів: що буде з порушниками

В Україні проводять активну перевірку всіх одержувачів соцдопомоги. Для цього ще минулого року ухвалили спеціальний закон, який дозволив аналізувати доходи і витрати навіть тих, хто вже три роки як не отримує гроші від держави.

Про те, яка інформація потрапляє в руки чиновників, звідки її беруть і як використовують – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Після верифікації деякі пільги можуть переглянути

Міністерка соцполітики Марина Лазебна кілька днів тому пояснила: перевірка покаже, які програми працюють неефективно і, можливо, їх потрібно буде переглянути.

"Поки не буду конкретизувати, але є певні програми, які створювалися з гарними намірами і для позитивного ефекту, але насправді час показав, що там є маніпулювання", – пояснила Лазебна.

Українці приховують реальний дохід, спеціально розлучаються, отримують частину зарплати в конвертах і навіть фальсифікують документи, щоб отримати "зайву" виплату. Минулого року "Слуги народу" ухвалили спеціальний закон, який створив нові правила перевірки.

У Кабміні перевірять кожну гривню соціальної допомоги

Тепер усі українці проходять три етапи верифікації.

Перший – до того, як отримати виплату. Органи соціального захисту повинні зібрати необхідні документи, а також перевірити їх на достовірність. Деякі порушення знайти досить легко. Наприклад, якщо українець купив автомобіль вартістю більше 50 тис. грн, а потім приховав це в своїй декларації і спробував оформити субсидію, чиновники з реєстру побачать таку покупку і відразу ж відмовлять у виплаті.

Другий – поточна верифікація. Вона проводиться під час того, як людина отримує допомогу. Якщо в процесі спливе факт про те, що українець порушив умови надання допомоги і приховав цю інформацію, гроші відразу ж перестануть виплачувати.

При поточній верифікації:

проводяться систематичні перевірки інформації про реципієнтів, які отримують державні виплати;

знаходять невідповідності в джерелах інформації;

аналізують дані, отримані за допомогою інформаційно-аналітичної платформи.

Третій – ретроспективна верифікація. Ще три роки після того, як людина перестала отримувати гроші від держави, її можуть і будуть перевіряти.

Юрист Олександр Плахотник пояснив OBOZREVATEL: інформація про кожного, хто звернувся по допомогу, потрапить на спеціальну платформу. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової і т.д. Крім того, платформу будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Зареєстрована машина або нерухомість, велика покупка – все це можна відстежити через реєстри або банківський рахунок.

"Коли ви подаєте заяву на отримання допомоги, то підписуєте згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних. Проблема може виникнути тільки в тому разі, якщо сама платформа, в якій акумулюється інформація, недостатньо захищена. При цьому сама перевірка, безумовно, відповідає і духу закону, і навіть елементарній логіці", – говорить Плахотник.

Яку інформацію можуть отримати:

про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;

реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в'їзду-виїзду

митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

виписок із бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.

Що буде з тими, хто порушив

Виплату можуть або просто припинити здійснювати, або змусити повернути в бюджет. Все залежить від конкретного закону або постанови, згідно з якою виділяють кошти. Наприклад, незаконно отриману субсидію доведеться повернути назад.

Українців, які отримують субсидії, перевірять

Варто враховувати, що гроші на субсидії – податки всіх українців. Щороку з бюджету країни витрачають мільярди гривень на компенсацію комунальних знижок. Цьогоріч ця сума перевалила за 70 млрд. Цих коштів вистачило б на будівництво кількох тисяч кілометрів доріг. З огляду на те, що близько 40% українців частину зарплати отримує "в конверті" і далеко не кожен роботодавець офіційно працевлаштовує співробітників, офіційно субсидії можуть оформляти навіть ті українці, які не потребують допомоги від держави.

Доти, поки в Україні левова частка економіки залишається в тіні, реальні доходи населення залишаються в таємниці, а порушень уникнути не вдасться.