В Україні перероблять пенсійну реформу: в новій Раді готують нововведення

В Україні новий склад Верховної Ради збирається доробити пенсійну реформу і запустити другий рівень пенсійної системи.

Про це OBOZREVATEL розповіла експерт в сфері пенсійного забезпечення Галина Третьякова, яка пройшла в парламент за списками партії "Слуга народу". За її словами, нова влада в своїй програмі вже прописала запуск "другої пенсії".

Накопичувальний (другий) рівень пенсійної системи – обов'язкові платежі з зарплат на свій особистий рахунок, з якого кошти можна буде отримати при досягненні певного віку або за певних обставин.

Як вважають пенсії

Для прикладу, OBOZREVATEL підрахував, яким би був розмір другої пенсії кранівника зі стажем 35 років, який заробляв 15 тис. грн. Згідно з розрахунками Нацкомісії з цінних паперів, при додатковому внеску в 7% (кранівник відноситься до другого списку професій), розмір другої пенсії повинен скласти 10,2%.

Таким чином, основна пенсія (якщо виходити в цьому році) була б на рівні 3,7 тис. грн, а "друга" – 1,5 тис. грн. Тобто в сумі кранівник на пенсії, якби запропоновані правила повноцінно діяли, отримував би 5,2 тис. грн. Варто також враховувати, що якщо економіка України буде активно розвиватися, то приватні пенсійні фонди зможуть примножити заощадження більш значно. Тоді замість 1,5 тис. можна буде отримувати, наприклад, 2 тис. грн.

Галина Третьякова пояснює – є ціла низка невирішених питань. Попередні уряди свої законопроекти розглядали, але головного – дискусії в суспільстві – так і не почали. Як мінімум, необхідно дати відповідь:

чи буде держава "доплачувати" до внесків;

скільки буде віддавати роботодавець;

який відсоток із зарплати будуть направляти на накопичувальні пенсії;

до якого віку можна брати участь в системі;

хто буде розпоряджатися інвестиціями.

"Провалився головне – комунікація. Написати закон можна хоч за місяць, але нам потрібно провести масштабну дискусію і сформулювати відповіді по кожному з питань", – запевняє Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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