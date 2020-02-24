В Україні перерахують пенсії: кому та скільки додадуть

В Україні з 1 березня пенсіонерам піднімуть пенсії. У Мінсоці вже пояснили: додадуть не всім, але більшості з 11,3 млн нинішніх пенсіонерів.

Це буде вже друга їх автоматична індексація. У березні 2019 року надбавку отримали приблизно 10,3 млн пенсіонерів, пише "Сегодня". Матеріал пояснює, хто може розраховувати на індексацію і на скільки.

Кому збільшать пенсію

Індексації пенсій можуть очікувати пенсіонери, яким виплати були призначені за віком, через інвалідність, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років (медпрацівники та вчителі, які мають щонайменше 30 років стажу роботи за професією).

Кому пенсію перераховувати не будуть

Не переглянуть пенсії:

держслужбовцям;

науковцям;

помічникам народних депутатів;

тим, хто отримує максимальні пенсії (на сьогодні – 16 380 грн);

тим, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді й прокурори, зокрема судді – 3,3 тис. осіб);

тим, хто отримує соціальні пенсії, тобто не мають трудового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії (на сьогодні – 1644 грн). За даними Пенсійного фонду, таких людей 0,7% або 51 тис. осіб.

Підвищення пенсії в Україні

Водночас у законі є уточнення: якщо виявиться, що після індексації пенсія держслужбовця, науковця тощо виявиться меншою, ніж така ж "трудова" за віком, її автоматично перерахують. Але громадянин має право будь-якої миті повернутися на "стару" пенсію.

Також не можуть сподіватися на індексацію одержувачі трудових пенсій, яким вони були призначені у 2019 і 2020 році, і працевлаштовані пенсіонери всіх категорій. Для останніх автоматичний перерахунок у індивідуальному порядку буде з 1 квітня 2020 року. Але за умови, що вони пропрацювали офіційно не менш ніж два років після призначення пенсії.

Очікується, що підвищення пенсії в березні 2020 року становитиме приблизно 11%.

Кому скільки додадуть

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія за віком становить 3064 грн. Беручи до уваги індексацію в 11%, вона зросте до 3401 грн (+337 грн).

А ось як можуть збільшитися інші середні виплати:

у зв'язку з інвалідністю – зараз 2641 грн, буде 2931 грн (+290 грн);

через втрату годувальника – зараз 2916 грн, буде 3236 грн (+320 грн);

за вислугою років – зараз 4500 грн, буде 4905 (+495 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!