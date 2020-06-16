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В Україну на OLX прийшла небезпечна шахрайська схема з Росії

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
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В Україну на OLX прийшла небезпечна шахрайська схема з Росії

Українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають із неї гроші.

Про це OBOZREVATEL розповів один із читачів, який ледь не попався на цю схему. Йому вдалося "розколоти" шахрая, який врешті-решт зізнався, що подібними аферами в Україні займаються цілі "офіси" аферистів по кілька сотень людей.

Як діє схема

"У мене в чаті вдома обговорювали нову шахрайську схему на OLX. Один із сусідів майже повівся", – розповів читач OBOZREVATEL.

Схема зазвичай виглядає так:

  1. Людина знаходить товар, домовляється про його покупку через OLX доставку.

  2. Оформляє замовлення.

  3. Через якийсь час продавець каже, що не може активізувати доставку, мовляв, є якісь проблеми.

  4. Потім продавець каже, що сайт OLX йому надіслав повідомлення, що доставка заморожена в зв'язку з тим, що є ймовірність, що аккаунт хотіли зламати зловмисники.

  5. Покупець отримує СМС нібито від OLX, що замовлення заблокували і його просять звертатися в службу підтримки і деактивувати замовлення, щоб отримати гроші назад. При цьому висилають посилання з адресою нібито служби підтримки з чатом (на кшталт olx.ua.help/). Однак це підроблене посилання, яке не має відношення до OLX.ua, а належить зловмисникам.

  6. У цьому чаті шахраї намагаються переконати, що була хакерська атака на аккаунт і "служба підтримки" вирішила перевірити, чи дійсно справжній покупець замовляє товар.

  7. Після цього шахраї вибачаються і виставляють форму для повторного замовлення товару. Однак це і є пастка, і в форму в жодному разі не можна вводити свої дані.

"Мене зупинило те, що я ніколи не спілкувався зі службою підтримки OLX по чату, тільки по емейлу ... і то я встиг внести дані картки, але відразу заблокував. Сьогодні мою картку "промацали" – намагалися зняти невелику суму. Причому, не в гривнях, а в рублях", – розповів читач.

Шахрайство на OLX

Шахрайство на OLX

Шахрайство на OLX

Шахрайство на OLX

Хто стоїть за схемою

Читач OBOZREVATEL розповів, що перевірив посилання, яке отримав від зловмисників. Воно веде до сайту, який зареєстрований у Ростові-на-Дону (Росія), а не в США, як у справжнього OLX.ua.

Перевірка шахрайського сайту

Перевірка шахрайського сайту

Перевірка справжнього сайту

Перевірка справжнього сайту

Перевірка шахрайського сайту

Перевірка шахрайського сайту

Читач розповів, що вступив із шахраями в переписку і вони зізналися, що дійсно працюють з Ростова. У їх "офісах", які обманюють людей в Україні, по кілька сотень людей. А деякі організації, які дурять росіян, налічують і по 500 осіб.

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Як повідомляв OBOZREVATEL, на відомому інтернет-ресурсі OLX можна стати жертвою шахраїв. Один з шахрайських колл-центрів було виявлено в стінах слідчого ізолятора.

Організатори шахрайських розсилок із Росії в українських чатах месенджерів вдалися до нового виверту. Тепер їх проводять не анонімні боти, а нібито реальні люди.

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  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії