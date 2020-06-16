В Україну на OLX прийшла небезпечна шахрайська схема з Росії

Українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають із неї гроші.

Про це OBOZREVATEL розповів один із читачів, який ледь не попався на цю схему. Йому вдалося "розколоти" шахрая, який врешті-решт зізнався, що подібними аферами в Україні займаються цілі "офіси" аферистів по кілька сотень людей.

Як діє схема

"У мене в чаті вдома обговорювали нову шахрайську схему на OLX. Один із сусідів майже повівся", – розповів читач OBOZREVATEL.

Схема зазвичай виглядає так:

Людина знаходить товар, домовляється про його покупку через OLX доставку. Оформляє замовлення. Через якийсь час продавець каже, що не може активізувати доставку, мовляв, є якісь проблеми. Потім продавець каже, що сайт OLX йому надіслав повідомлення, що доставка заморожена в зв'язку з тим, що є ймовірність, що аккаунт хотіли зламати зловмисники. Покупець отримує СМС нібито від OLX, що замовлення заблокували і його просять звертатися в службу підтримки і деактивувати замовлення, щоб отримати гроші назад. При цьому висилають посилання з адресою нібито служби підтримки з чатом (на кшталт olx.ua.help/). Однак це підроблене посилання, яке не має відношення до OLX.ua, а належить зловмисникам. У цьому чаті шахраї намагаються переконати, що була хакерська атака на аккаунт і "служба підтримки" вирішила перевірити, чи дійсно справжній покупець замовляє товар. Після цього шахраї вибачаються і виставляють форму для повторного замовлення товару. Однак це і є пастка, і в форму в жодному разі не можна вводити свої дані.

"Мене зупинило те, що я ніколи не спілкувався зі службою підтримки OLX по чату, тільки по емейлу ... і то я встиг внести дані картки, але відразу заблокував. Сьогодні мою картку "промацали" – намагалися зняти невелику суму. Причому, не в гривнях, а в рублях", – розповів читач.

Шахрайство на OLX

Шахрайство на OLX

Хто стоїть за схемою

Читач OBOZREVATEL розповів, що перевірив посилання, яке отримав від зловмисників. Воно веде до сайту, який зареєстрований у Ростові-на-Дону (Росія), а не в США, як у справжнього OLX.ua.

Перевірка шахрайського сайту

Перевірка справжнього сайту

Перевірка шахрайського сайту

Читач розповів, що вступив із шахраями в переписку і вони зізналися, що дійсно працюють з Ростова. У їх "офісах", які обманюють людей в Україні, по кілька сотень людей. А деякі організації, які дурять росіян, налічують і по 500 осіб.

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Фрагмент переписки із шахраями

Як повідомляв OBOZREVATEL, на відомому інтернет-ресурсі OLX можна стати жертвою шахраїв. Один з шахрайських колл-центрів було виявлено в стінах слідчого ізолятора.

Організатори шахрайських розсилок із Росії в українських чатах месенджерів вдалися до нового виверту. Тепер їх проводять не анонімні боти, а нібито реальні люди.