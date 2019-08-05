Відмивали мільйони: у ДБР викрили складну схему

Держбюро розслідувань веде кримінальне провадження про махінації з облігаціями державної внутрішньої позики. Фігуранти – працівники бірж і службовці, які відмивали гроші.

Про це повідомляє Finbalance із посиланням на матеріали судового реєстру. Під підозрою – особи, уповноважені на виконання функцій держави та працівники компаній, що торгують цінними паперами. Також у справі замішані посадовці двох великих українських бірж – "Фондова Біржа ПФТС" і "Українська біржа". На їхній базі і проводилися зловживання.

Слідчі описали, як була влаштована злочинна схема. Як зазначено у матеріалах судового реєстру, зазвичай брокер від імені юрособи купував у банку ОВДП і перепродував за заниженою ціною брокеру-спільнику, який діяв від імені фізосіб. Надалі цінні папери викуповувалися назад, але за завищеною ціною. Так повторювалося кілька разів. В кінці схеми брокер-спільник "ховав кінці у воду", продаючи пакет облігацій за ринковою вартістю.

"В результаті таких дій фізична особа систематично отримує інвестиційний дохід, а юридична особа – інвестиційний збиток", – зазначено у матеріалах справи.

Відмиті гроші підозрювані переводили на рахунки підставних осіб, а потім їх переводили у готівку в одному з банків.

"Через касу у банківській установі АТ "РВС БАНК" в загальній сумі було знято понад 264 млн грн", – йдеться у публікації.

ДБР розслідує відмивання грошей

Як повідомляв OBOZREVATEL, справа з відмивання грошей ексвласниками ПриватБанку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим у Сполучених Штатах може стати наймасштабнішою у світовій історії.

Тим часом у лютому 2019 року Антикорупційна прокуратура Австрії почала розслідувати кримінальну справу про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків на території країни. Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб та одного об'єднання. Їхні імена не називають.

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