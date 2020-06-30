В Україні на чверть знизилися ціни на молоду картоплю

В Україні помітно знизилися ціни на картоплю – до 9-10 грн/кг на оптових і дрібнооптових ринках.

Це відбулось через різке зростання пропозиції овочу нового врожаю, йдеться в повідомленні EastFruit.

Зокрема, рано вранці у вівторок, 30 червня, в південних регіонах України немита картопля дрібним оптом продалась в середньому по 9-10 грн/кг, а вже до 10 години за такою ціною продати стало складно. В окремих випадках виробники віддавали великі партії по 7-8 грн/кг.

"Для порівняння, ще в п'ятницю середня оптова ціна на картоплю складала близько 11 грн/кг, а дрібнооптова – 12-13 грн/кг. Таким чином, за кілька днів середня ціна картоплі знизилася в середньому на 25%", – відзначили в публікації .

Аналітики нагадали, що в сезоні 2019/20 років Україна стала одним з найбільших імпортерів картоплі, а ціни на нього весь сезон трималися на дуже високому рівні. Основна частина імпортної картоплі в Україну надходила з Росії. Також активно завозили овоч з Білорусі. Це призвело до того, що багато фермерів і власники присадибних ділянок вирішили розширити площі під картоплею в 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на київських ринках значно подешевшала черешня. Ціни в порівнянні з початком червня в середньому знизилися більш ніж удвічі – з 200 до 65-85 гривень за кілограм.