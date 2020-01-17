"Ліквідуємо ДАБІ": Гончарук розповів про боротьбу з "будівельною" корупцією

Кабмін збирається побороти корупцію в будівельній галузі. Якщо буде потрібно, для цього ліквідують державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ).

В уряді вважають, що ця сфера бізнесу може рости і приносити Україні до 6% ВВП. У 2019 галузь створила 2,5% ВВП України. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що 2020 рік у буде роком урядової програми "Великого будівництва". "Кожна інвестована в будівництво гривня — це додаткові 6 гривень у суміжні галузі. Торік внесок у ВВП від будівельної галузі склав 2,5%. Уряд має на меті досягти середньоєвропейського рівня у 6%. Це значно пришвидшить темпи зростання економіки", – написав Гончарук.

Гончарук розповів про будівельну галузь

Прем'єр нагадав, що в грудні 2019 року був запущений Е-кабінет забудовника. Поки що він працює для об'єктів класу наслідків СС1.

"На черзі — СС2 і СС3. Протягом 2-3 місяців ми остаточно запустимо е-сервіс для всіх об’єктів. Усі дозволи на будівництво вже можна подавати онлайн! Це важливо, оскільки тіньовий ринок посередницьких послуг при видачі ліцензій на будівництво оцінюють у близько 100 млн грн на рік. А за даними 2018 року, майже 50% заявок отримали відмови! Більше жоден чиновник не зможе "кошмарити" забудовника хабарями та надуманими відмовами.", – заявив Гончарук.

У Кабміні пообіцяли, що зроблять все для стимулювання галузі – дерегуляцію, відкритість і наповненість кадастрів, державні програми для збільшення попиту на житло (для ветеранів, ВПО, молоді, дітей-сиріт), доступну іпотеку 11-12%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, програму дешевого кредитування дрібного і середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію так званих "майданчиків Яценка" – корупційної схеми для оцінки вартості нерухомості.

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