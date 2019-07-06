В Україні масово підвищили пенсії: в Кабміні розповіли, що буде з субсидіями

Підвищення пенсій з липня 2,5 млн українських пенсіонерів, які отримували маленьку зарплату, але мали великий стаж, а також майбутній масовий перерахунок для всіх категорій пенсіонерів не повинні вплинути на рівень нарахування субсидій за житлово-комунальні послуги.

Про це прем'єр-міністра Володимир Гройсман заявив в ефірі програми "Головна Тема. Вибір" на телеканалі "Україна" .Він навів як приклад історію пенсіонера, який отримує 1768 грн пенсії, живе в двокімнатній квартирі і платить комунальні послуги, хоча їх повинен покривати механізм субсидій.

"Уряд монетизувати субсидії і тепер люди отримують їх натуральними засобами. При таких низьких доходах ця людина може і має право претендувати на субсидію, і вона може дорівнювати приблизно 1500-1600 грн. І тоді у людини будуть повністю покриватися комунальні послуги", – пояснив глава уряду.

"Якщо людина в силу будь-яких обставин не підпадає під загальну систему отримання субсидій, органи соціального захисту в його населеному пункті мають право приймати індивідуальне рішення, щоб увійти в становище конкретної людини, не відмовляти йому, а навпаки – допомогти, залучити його в систему субсидій ", – розповів прем'єр.

Гройсман нагадав, що кошти на субсидії є, і закликав органи соціального захисту в ндівідуальний випадках не звертати уваги на число зареєстрованих в оселі осіб, а приймати рішення на користь людей, які потребують підтримки.

"Тоді це буде правильно. Тобто, з одного боку – пенсія, з іншого – субсидія, і це буде більший дохід для людини, щоб мати певні суми на життя. Підкреслюю, один з найважливіших пріоритетів (уряду. – Ред.) – це системне подальше збільшення пенсій ", – підсумував Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. Військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році ця 1489 грн, а з 1 січня 2019 го – 1669 грн. Тобто майже на 180 грн більше.

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