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Приватизація найбільшого підприємства в Україні: суд прийняв несподіване рішення по банкрутству

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Господарський суд Києва закрив справу про банкрутство ПАТ "Центренерго". Тепер державну компанію можна буде приватизувати.

Про це повідомив в.о. голови Фонду держмайна України Віталій Трубаров на свій сторінці у Facebook.

"Суд задовольнив клопотання ФДМ, відповідно, справа про банкрутство - закрито. "Центренерго" підлягає приватизації і Фонд робить все для його успішного продажу", – написав Трубаров.

Він сподіваеться, що незабаром буде знято забезпечення у справі Окружного адмінсуду Києва за позовом ТОВ "Укрдонінвест", яким ФДМ заборонено здійснювати будь-які дії щодо приватизації "Центренерго".

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"Центренерго" можна буде приватизувати

"Центренерго" можна буде приватизувати

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2017 року МЕРТ оприлюднило список українських держпідприємств, які повинні приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, в числі яких ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" і "Центренерго".

У жовтні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив стартову ціну продажу 78,289% акцій енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в грудні 2018 року стало відомо, що має відбутися аукціон з приватизації ПАТ "Центренерго", який є одним з найбільших лотів в історії України. Стартова ціна становила майже 6 млрд грн.

Але потім з'явилося повідомлення, що торги по приватизації компанії були зірвані.

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Тема
приватизація держмайна
Особа
Віталій Трубаров
Місце
Україна
Теги
"Центренерго" Фонд державного майна України
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