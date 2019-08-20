Приватизація найбільшого підприємства в Україні: суд прийняв несподіване рішення по банкрутству

Господарський суд Києва закрив справу про банкрутство ПАТ "Центренерго". Тепер державну компанію можна буде приватизувати.

Про це повідомив в.о. голови Фонду держмайна України Віталій Трубаров на свій сторінці у Facebook.

"Суд задовольнив клопотання ФДМ, відповідно, справа про банкрутство - закрито. "Центренерго" підлягає приватизації і Фонд робить все для його успішного продажу", – написав Трубаров.

Він сподіваеться, що незабаром буде знято забезпечення у справі Окружного адмінсуду Києва за позовом ТОВ "Укрдонінвест", яким ФДМ заборонено здійснювати будь-які дії щодо приватизації "Центренерго".

"Центренерго" можна буде приватизувати

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2017 року МЕРТ оприлюднило список українських держпідприємств, які повинні приватизувати до 2020 року. Туди потрапили 893 компанії, в числі яких ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" і "Центренерго".

У жовтні 2018 року Кабінет міністрів України схвалив стартову ціну продажу 78,289% акцій енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

А в грудні 2018 року стало відомо, що має відбутися аукціон з приватизації ПАТ "Центренерго", який є одним з найбільших лотів в історії України. Стартова ціна становила майже 6 млрд грн.

Але потім з'явилося повідомлення, що торги по приватизації компанії були зірвані.

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