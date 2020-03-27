В Україні очікують на рекордні врожаї гречки і гороху

У 2020 році українські аграрії можуть зібрати рекордний урожай гречки і гороху.
Зокрема, виробництво гороху перевищить показник 2019 року на 20% і складе 687,4 тис. тонн, а гречки зросте на 13,3% – до 96,4 тис. тонн. Про цього говориться в прогнозі Інституту аграрної економіки, який опублікований на його сайті.
Урожай в Україні
Також очікується більший урожай жита – до 355,4 тис. тонн (+ 6,7%), і ярої пшениці – до 696,8 тис. тонн (+5,3%).
В інституті пояснили, що зростання врожайності буде у тих культур, які в 2019 році відновили свою прибутковість. Справа в тому, що в 2018 році вирощувати горох було збитково (рентабельність -5,4%), тоді як в 2019 році він дав хороший прибуток (+ 12,2%). Отже, в 2020 році фермери приділять йому більше уваги.
Та ж ситуація з гречкою. У 2018 році вона приносила збитки (-17,2%), а в 2019 році дала прибуток (+ 6,5%). Рекордсмен в цьому відношенні – жито. У 2019 його рентабельність досягла рекордних + 43,2%, а в 2018 році вона не приносила вигоди (-2,2%).
Як повідомляв OBOZREVATEL, через аномально теплу і безсніжну зиму Україну чекають серйозні проблеми з урожаєм. Фермери скаржаться, що вже гинуть озимі пшениці та ячменю. За найоптимістичнішими прогнозами ми можемо недорахуватися третини врожаю. З голоду не помремо, але на ціни ситуація вплине.
Посилення обмежувальних заходів через карантин, які унеможливлять роботу підприємств з безперервним виробництвом, недоцільно. Заходи повинні бути адекватні загрозі, інакше економіка країни несе колосальні втрати.
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