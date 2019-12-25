В Україні електронні сигарети можуть прирівняти до звичайних: у Кабміну з'явився план

Кабінет міністрів України 24 грудня схвалив проєкт закону, який спрямований на охорону здоров'я населення від шкідливого впливу куріння.

Як наголошується на сайті уряду, проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського парламенту розроблений в рамках реалізації Рамкової Конвенції боротьби проти тютюну та на виконання Угоди про асоціацію з ЄС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Документ повинен значно посилити боротьбу з палінням, заповнити прогалини в українському законодавстві, встановить вимоги до обігу електронних сигарет і новітніх тютюнових виробів в Україні. Зокрема, він передбачає низку серйозних нововведень.

Смакові добавки в сигаретах

МОЗ пропонує заборонити всі смакові добавки, які роблять сигарети "смачними" і заохочують неповнолітніх і молодих людей до паління. До заборонених речовин входять:

добавки, що мають властивості робити дим кольоровим;

смако-ароматичні добавки в будь-яких компонентах, таких, як фільтри, папір, упаковка, капсули, або складові, які мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак, або інтенсивність диму;

кофеїн, таурин та інші домішки, які можуть асоціюватися з бадьорістю;

вітаміни, які помилково можуть спровокувати думки про користь сигарет і смакові добавки в сигаретах будуть заборонені.

Нові правила маркування – "страшні картинки"

Проєктом Закону запроваджуються нові маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду паління будуть змінені на європейські і займуть значно більшу частину упаковки сигарет – 65%. Більш того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Крім того, правила до попередження про небезпеку для здоров'я вводяться для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет і заправних контейнерів (30% від загальної площі).

Також реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати можливі позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров'ям, силою або молодістю. Під забороною опиниться реклама або натяки на меншу шкідливість, інший смак або добавки, що зменшують негативний вплив на навколишнє середовище.

Важливим нововведенням є і те, що проєкт закону також забороняє виробництво "міцних" сигарет. Це сигарети, в яких показники вмісту нікотину, смоли і монооксиду вуглецю в димі однієї сигарети перевищують: нікотину – 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг.

Оновлена термінологія для кращого контролю

Розширюється перелік тютюнових виробів, що дозволяє контролювати їх поширення, рекламу і упаковку. Серед переліку є такі види: жувальний, нюхальний, курильний тютюн для самокруток, люльок, для кальяну і для перорального застосування.

Крім тютюнових виробів, проєкт закону вводить визначення трав'яного виробу для паління. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, який не містить тютюну і який можна споживати через процес згоряння.

Документ також передбачає визначення нових тютюнових виробів (наприклад, так званих тютюнових виробів для електричного нагріву) – нових девайсів, які набули значної популярності на українському ринку. Це тютюновий виріб, яке не входить в такі визначення, як: сигарети, тютюн для самокрутки, люльковий тютюн, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн і тютюн для перорального застосування.

Паління в Україні "Я і закон"

Е-сигарети

Вперше в Україні пропонується врегулювати поняття "електронна сигарета". Адже досі ці вироби з доставки нікотину залишаються поза регулюванням, а відповідно можуть вільно продаватися навіть дітям. Нещодавно CDC повідомило про 33 випадки смерті в США, які пов'язують з курінням е-сигарет (вейпів).

В Україні їхня популярність також різко зростає, особливо серед молоді. Так, за даними дослідження GYTS 2017, більше 18% школярів у віці 13-15 років споживають е-сигарети.

У документі дається визначення для е-сигарет відповідно до правил в ЄС: це виріб, який можна використовувати для споживання пари, яка містить нікотин, через мундштук або будь-який компонент цього виробу, в тому числі картридж, резервуар і пристрій без картриджа або резервуара.

Отже, тепер з'являться підстави зобов'язувати виробників і продавців нікотиномістких продуктів дотримуватися правил маркування, реклами і розповсюдження, які затверджені для традиційних сигарет, а також щорічно звітувати перед органами державної влади про склад таких виробів.

Вищий рівень підзвітності корпорацій

Так, щорічно вони подаватимуть в МОЗ інформацію про:

перелік всіх інгредієнтів і їх кількістьі, які використовуються у виробництві тютюнових виробів, в порядку убування маси кожного інгредієнта, що входить до складу тютюнових виробів;

рівні викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет;

інші викиди та їх граничні рівні. МОЗ України буде зобов'язаний оприлюднити цю інформацію для громадськості.

Вейп oi5.ru

Примітно, що насправді за законом електронні сигарети вже не можна використовувати, де завгодно. Як пише ТСН, заборонено курити звичайні сигарети, електронні сигарети, кальян у всіх закладах харчування, навчальних, спортивних закладах, будинках держструктур, офісних приміщеннях, готелях, аеропортах, вокзалах та інших місцях. Дозволено тільки в спеціально відведених місцях.

Однак поки це все, що законодавчо об'єднує тютюнові та електронні сигарети. Адже на вейпах немає ні страшних картинок на упаковках, ні негативної реклами з приміткою, що це шкодить здоров'ю.

До того ж, у законодавстві не існує заборони щодо продажу електронних сигарет дітям. Тим часом німецькі вчені довели, що електронні сигарети викликають серцево-судинні захворювання, хвороби легенів і головного мозку. Тому лікарі не радять використовувати таку псевдоздоровую альтернативу і закликають взагалі відмовитися від паління.

Якщо Верховна Рада ухвалить схвалений Кабміном законопроєкт, то поблажок курцям вже не буде. Навіть користувачів вейпів будуть штрафувати як за звичайну сигарету. Зараз це від 50 до 170 гривень за перше порушення і до 340 гривень – за повторне.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

причиною смерті шістьох вейперів у США стала нова форма ліпоїдної пневмонії.

А в штаті Іллінойс (США) зафіксували першу смерть від важкої хвороби легенів серед людей, які використовували електронні пристрої для паління або вейпи. Схожі захворювання виявили і у сотень інших американців: вони поскаржилися на кашель, задишку, втому, блювоту і діарею.

Нагадаємо, ціни на сигарети в Україні з 1 січня 2020 року виростуть майже на 20% – в середньому пачка тепер буде коштувати близько 45 гривень.

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