В Україні дозволять продаж землі: міністр розповів, кому допоможуть і хто заробить

В Україні від введення ринку землі і продажу сільськогосподарських паїв нібито виграють всі українці. При цьому новий закон передбачає не тільки зняття мораторію, але і введення обмежень для покупців.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр економрозвитку Тимофій Милованов, повідомляє "Сегодня". "Хто буде мати вигоду? Вигоду, в першу чергу, будуть мати українці. І це правда. Українці матимуть вигоду тому, що ми запустимо економіку. Але ми її запустимо таким чином, щоб люди створили свої бізнеси і було більше власників свого бізнесу" , – зазначив Милованов.

Підтримувати при цьому будуть тих, хто працює на землі площею до 500 га. Великі ж агрохолдинги, які володіють тисячами гектарів, підтримку від держави за словами мінімтра не отримають.

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Скасування мораторію. Щоб людина могла стати власником.

Запобіжник по концентрації власності

Реєстрація цін продажу землі. "Щоб ми знали, за якою ціною, публічно, в реєстрі, кожен може дізнатися, за якою ціною керівництво громади і кому продає. Якщо ви цього не побачите або вам не сподобається, то будь ласка, вибирайте інших людей, відкривайте на них кримінальні справи" , – сказав Милованов.

Список покупців. "Насправді закон повинен називатися не ринок землі, а про детінізацію ринку землі та відновлення історичної справедливості", – каже міністр.

Як повідомляв ОBOZREVATEL, постійний представник МВФ заявляв, що Україна повинна запустити ринок землі до початку 2018 року. Пізніше цю рекомендацію "заморозили".

Ринок землі в Україні запустять в жовтні 2020 року. Кабінет міністрів вже подав законопроект до Верховної Ради

Після відкриття ринку землі в Україні, щоб не допустити зловживань, держоргани перевірятимуть громадян і компанії, які захочуть придбати ділянки.

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