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31 березня • оновлено в 18:10
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/ Ринки та компанії

В Україні дозволили роботу продуктових ринків: у МОЗ назвали умови

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В Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків, за умови, що там буде виконуватися низка вимог.

Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, яку опублікували на сайті МОЗ.

Ринки в Україні

Ринки в Україні

ye.ua

Згідно з документом, органи місцевого самоврядування можуть дозволити торгівлю на ринках за таких умов:

  • зареєстрований оператор ринку харчових продуктів;

  • на ринку перебуває не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі;

  • відстань у черзі між покупцями має бути не менш як 1,5 метри;

  • для ринків вихідного дня відстань між об'єктами торгівлі – не менше за 3 метри.

Також продавці і покупці мають бути на ринках у засобах індивідуального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
землю продали теперь шапито с псевдоэпидемией можно сворачивать.Афёра удалась.
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Економіка Ринки та компанії

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