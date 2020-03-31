В Україні дозволили роботу продуктових ринків: у МОЗ назвали умови

В Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків, за умови, що там буде виконуватися низка вимог.

Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, яку опублікували на сайті МОЗ.

Ринки в Україні ye.ua

Згідно з документом, органи місцевого самоврядування можуть дозволити торгівлю на ринках за таких умов:

зареєстрований оператор ринку харчових продуктів;

на ринку перебуває не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі;

відстань у черзі між покупцями має бути не менш як 1,5 метри;

для ринків вихідного дня відстань між об'єктами торгівлі – не менше за 3 метри.

Також продавці і покупці мають бути на ринках у засобах індивідуального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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