В Україні дозволили роботу продуктових ринків: у МОЗ назвали умови

В Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків, за умови, що там буде виконуватися низка вимог.
Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, яку опублікували на сайті МОЗ.
Ринки в Україні
ye.ua
Згідно з документом, органи місцевого самоврядування можуть дозволити торгівлю на ринках за таких умов:
зареєстрований оператор ринку харчових продуктів;
на ринку перебуває не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі;
відстань у черзі між покупцями має бути не менш як 1,5 метри;
для ринків вихідного дня відстань між об'єктами торгівлі – не менше за 3 метри.
Також продавці і покупці мають бути на ринках у засобах індивідуального захисту.
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