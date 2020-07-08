В Україні досі немає реєстру громадян, які отримали по 2 гектари землі, – голова Держгеокадастру

У Держгеокадастру України досі нема реєстру громадян, які скористались правом та отримали від держави безкоштовно по 2 гектари землі. Через це тисячі гектарів найкращих земель було розграбовано.

Про це заявив голова відомства Роман Лещенко, йдеться на сайті Держгеокадастру.

"Ви не повірите, але до сьогодні в нашій державі, роздаючи сотні тисяч гектарів землі шляхом безоплатної приватизації, держава не має офіційного єдиного реєстру громадян України, які отримали безоплатно 2 гектари. Наразі триває процес створення такого реєстру", – сказав Лещенко.

За його словами, уже на старті створення реєстру вдалось виявити численні порушення. Зокрема, деякі люди отримували по 2 гектари по кілька разів у різних областях. Інформацію про них збираються опублікувати найближчим часом.

"Суспільство має знати правду про своїх "героїв" і те, що за роки розпорядження землями Держгеокадастром тисячі гектарів кращих земель України було розграбовано. Йдеться про прибережні зони, рекреаційні зони Причорномор`я та Приазов’я, а також прекрасний природно-заповідний фонд, починаючи від мальовничих Карпат і закінчуючи Пуща-Водицею під Києвом", – додав Лещенко.

В Україні нема реєстру громадян, які отримали безкоштовні 2 гектари землі Facebook Романа Лещенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися ділки, що пропонують довірливим людям поступатися за безцінь своїм правом на отримання безкоштовних ділянок від держави.