В Україні Держаудит довірили колишньому заступникові Маркарової: що відомо про нового главу

В Україні Державну аудиторську службу очолить Геннадій Пліс, який за часів міністра фінансів Оксани Маркарової обіймав посаду заступника глави відомства.

Про це стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел в Кабміні. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом. Відзначимо, під час засідання Кабміну 29 квітня кадрові рішення приймали без обговорення кандидатур.

Геннадій Пліс

Хто такий Геннадій Пліс:

в 2005-2006 роках працював начальником фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості.

Протягом 2016-2017 років обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. До цього очолював Департамент фінансового контролю та аудиту цієї ж адміністрації.

З кінця 2017 працював в секретаріаті Кабміну Директором департаменту з питань регіональної політики, виконував обов'язки заступника Державного секретаря, а 14 лютого 2018 року рішенням Уряду призначений на посаду заступника Державного секретаря.

6 вересня 2018 року Кабмін своїм рішенням затвердив Геннадія Пліса на посаді заступника Міністра фінансів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд на засіданні в середу, 29 квітня, призначив на посаду глави Державної податкової служби (ДПС) Олексія Любченка.

Геннадій Пліс після публікації на своїй сторінці в соцмережі Facebook фотографії на тлі пейзажу в підземному переході став героєм численних мемів.

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