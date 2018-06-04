В Україні чергове подорожчання квитків на потяги: за що заплатимо більше

В Україні тарифи на залізничні перевезення в купе і СВ-вагонах можуть підняти до ринкових.

З такою ініціативою виступив виконуючий обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов, повідомляє "Деловая столица".

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"Якщо вартість купе фірмового потяга - 500-600 грн, а економічно обґрунтований рівень - 800 грн, то це вже не соціальні перевезення. Якщо квиток СВ коштує 1 тис. грн, а економічно обґрунтований рівень - 1,4 тис. грн, то це також не соціальні перевезення, це не підтримка бідних ... У нас немає проблем з продажем квитків категорії СВ, а про купе я взагалі мовчу. Швидше виникає ситуація, що плацкарти не розкуповуються. Ми бачимо високий попит на квитки класів "комфорт" і "люкс". Тому, на мою думку, варто привести вартість квитків у відповідність з ринковим вимогами", - сказав Кравцов.

За словами Кравцова, він просуває ідею категоризації поїздів по комфорту, при цьому, на його думку, державне регулювання цін може бути тільки у поїздів класу "стандарт" і "економ".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в УЗ розповіли , коли мають намір підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні.

В Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на поїздах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону. Протягом року компанія регулярно підвищувала або знижувала ціну проїзду відповідно до різних календарними періодами.