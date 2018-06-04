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В Україні чергове подорожчання квитків на потяги: за що заплатимо більше

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В Україні тарифи на залізничні перевезення в купе і СВ-вагонах можуть підняти до ринкових.

З такою ініціативою виступив виконуючий обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов, повідомляє "Деловая столица".

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"Якщо вартість купе фірмового потяга - 500-600 грн, а економічно обґрунтований рівень - 800 грн, то це вже не соціальні перевезення. Якщо квиток СВ коштує 1 тис. грн, а економічно обґрунтований рівень - 1,4 тис. грн, то це також не соціальні перевезення, це не підтримка бідних ... У нас немає проблем з продажем квитків категорії СВ, а про купе я взагалі мовчу. Швидше виникає ситуація, що плацкарти не розкуповуються. Ми бачимо високий попит на квитки класів "комфорт" і "люкс". Тому, на мою думку, варто привести вартість квитків у відповідність з ринковим вимогами", - сказав Кравцов.

За словами Кравцова, він просуває ідею категоризації поїздів по комфорту, при цьому, на його думку, державне регулювання цін може бути тільки у поїздів класу "стандарт" і "економ".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в УЗ розповіли , коли мають намір підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні.

В Україні з 1 червня підвищилися тарифи на пасажирські перевезення на поїздах "Укрзалізниці" на 6% через настання літнього сезону. Протягом року компанія регулярно підвищувала або знижувала ціну проїзду відповідно до різних календарними періодами.

Читайте всі новини по темі "Ціни на квитки" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ціни на квитки
Місце
Україна
Об'єкти
Укрзалізницятарифи
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